Spider-Man: Across the Spider-Verse podría estar conectada al UCM

Spider-Man: Un Nuevo Universo podría estar relacionada con el Universo Cinematográfico de Marvel, según han insinuado los productores de la película.

En un reciente episodio del podcast Happy Sad Confused, el dúo de cineastas Phil Lord y Chris Miller insinuaron que los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (cuando Peter Parker y el Doctor Extraño abrieron el multiverso sin saberlo) podrían tener implicaciones para Miles Morales y Gwen Stacey en la próxima película de Sony.

"El multiverso es grande y amplio", dijo Miller, "y todo está en continuo crecimiento... ¿Qué te hace pensar que en un multiverso, en el que tantas cosas son posibles, que todo esto no está relacionado?"

"Todo es posible excepto tener a todo el mundo contento", añadió Lord con sarcasmo.

La primera de una secuela de dos partes de Spider-Man: Un Nuevo Universo del 2018, verá a Miles (Shameik Moore) y Gwen (Hailee Steinfeld) viajando a través del Spider-Verso, encontrando diferentes dimensiones y, naturalmente, diferentes encarnaciones del trepamuros.

Ya sabemos, por ejemplo, que Spider-Man: 2099 (con la voz de Oscar Isaac) estará en la próxima película después de aparecer con fuerza en su primer tráiler. La versión japonesa de acción real de Spider-Man de 1978 también se prevé que aparecezca, tras un tuit publicado por Lord en el 2019, donde aparentemente reveló la participación del personaje.

Sabemos que Across the Spider-Verse implementará diferentes estilos de arte para cada dimensión, después de que Lord y Miller dijeran a Collider que cada una "parecería dibujada por la mano de un artista diferente."

¿Podría el Spidey de Tom Holland hacer un cameo?

En cuanto a lo que revela el último teaser de la pareja sobre Across the Spider-Verse, la lista de posibilidades es larga.

Ya se ha especulado con la posibilidad de que las estrellas de No Way Home, Tom Holland y Zendaya, aparezcan en la película. Y, aunque tanto Lord como Miller eludieron la cuestión de su participación en la mencionada entrevista de Collider, la inclusión no confirmada del multiverso de Marvel es un buen augurio para las posibilidades de volver a ver en acción al lanzarredes de Holland.

Los actores parecen estar de acuerdo con la idea, al menos. Durante la gira de prensa de No Way Home, tanto Holland como Zendaya dijeron que están "esperando la llamada telefónica" para prestar sus voces al Spider-Verse animado.

Sin embargo, no sabesmos si será uno de los dos o la pareja quienes aparezcan, no creemos que formen una parte importante de la trama de Across the Spider-Verse. En el podcast Happy Sad Confused, Lord aclaró que el trabajo de su equipo es contar historias de Spider-Man nuevas e interesantes, sin dejar de tener en cuenta la querida historia de la franquicia de Spider-Man.

"Los guionistas y el director son amigos nuestros, así que estamos al tanto de lo que ocurre en otras películas", dijo Lord. "Y siempre tratamos de asegurarnos de que no nos pisamos unos a otros y de que contamos diferentes tipos de historias, y diferentes temas, y todo eso, porque la gente quiere una historia original que sea nueva e interesante. Nuestro trabajo es dársela".

Está claro, pues, que Across the Spider-Verse cumplirá su promesa de fanservice al tiempo que abrirá nuevos caminos narrativos para el personaje. Y con esta continuación también en proyecto para los próximos años, la franquicia nunca ha gozado de mejor salud.