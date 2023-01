Sony podría competir por fin con el streaming de Xbox Game Pass gracias a una patente

Una patente de Sony descubierta recientemente describe un nuevo dispositivo que podría permitir servicios de juego en la nube si se combina con un stick de streaming.

Este posible dispositivo de streaming podría evitar la necesidad de una consola PS5. La propia patente (opens in new tab), descubierta por VeryAli Gaming (opens in new tab), muestra que el dispositivo actúa como intermediario entre el televisor y el dispositivo de streaming elegido.

Uno de los diagramas de la patente muestra el servicio de streaming PS Now de Sony añadido al menú de inicio del stick de streaming, junto con otras opciones que normalmente encontrarías como películas, música, etc. en un Fire TV Stick 4K Max, por ejemplo. Sin embargo, la patente se presentó inicialmente en mayo del año pasado, lo que significa que se redactó antes de la actualización de PS Plus que integró PS Now en el nuevo servicio por niveles.

Aún no está claro qué aspecto tendrá el producto final (si es que se lanzará) ni qué biblioteca de juegos estará disponible. Pero se trata de una propuesta interesante de Sony, que podría introducirse en el sector de los juegos en la nube como ya ha hecho Xbox Game Pass.

Con la cabeza en las nubes

Tengo que admitir que la interpretación de Sony de un dispositivo de streaming en la nube, como se muestra en la patente que acabamos de ver, es un poco torpe. Dado que se trata de un dispositivo de paso, necesitará un stick de streaming para poder usarse. A juzgar por la patente, los servicios de streaming de PlayStation parecen estar atornillados al menú del stick de streaming en uso.

Sería estupendo poder acceder a una amplia biblioteca de juegos en la nube sin necesitar obligatoriamente una consola, por supuesto, pero no sabemos realmente cómo de extenso será el catálogo.

Ahora mismo, los suscriptores de PS Plus que juegan en PS5 pueden ver en streaming una biblioteca de juegos de PS4 y PS3 (así como de consolas antiguas como PS3, PS2, PS1 y PSP). Si el dispositivo pass-through de Sony permite a los jugadores acceder a todos estos juegos sin necesidad de jugar en consola o PC, será realmente un logro.

Sin embargo, dudo que esta sea la forma en que Sony introduzca los juegos de PS5 en streaming, dado que solo un puñado de los mejores juegos de PS5 se pueden descargar a través de PS Plus.

Aun así, si Sony consigue poner en marcha este dispositivo, podría ser una forma de medir el interés de la compañía por algo parecido a un auténtico stick de streaming de PS Plus, sin necesidad de un pass-through para que funcione correctamente. Y eso es algo que me encantaría ver.

Microsoft se ha puesto las pilas con la accesibilidad a Xbox Cloud Gaming, un servicio que ahora se integra directamente en los televisores Samsung y en dispositivos portátiles como la Nvidia Shield. Así que estoy totalmente a favor de que Sony se lance al ruedo del streaming, sobre todo por su amplia biblioteca de títulos clásicos de PlayStation.