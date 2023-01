Según los informes, Apple planea pasar del OLED al micro-LED para las pantallas de sus futuros iPhone y Apple Watch

Al parecer, Apple planea empezar a utilizar pantallas propias hechas a medida en sus próximos dispositivos móviles a partir de 2024, en un intento de reducir la dependencia de socios fabricantes de componentes como Samsung y LG.

El experto en Apple de Bloomberg, Mark Gurman (opens in new tab), afirma que Apple está preparando la transición de sus productos de tamaño reducido para pasar de OLED a micro-LED, siendo supuestamente una próxima versión del Apple Watch Ultra (opens in new tab) la que será el primer dispositivo en beneficiarse de esta tecnología de pantalla. "Otros dispositivos, incluido el iPhone", seguirán los pasos del Ultra, aunque Gurman señala que el cambio llevará varios años.

Supuestamente, Apple ya ha elaborado un diseño viable para sus propias pantallas micro-LED, aunque no se espera que la empresa fabrique las pantallas por sí misma. Esa tarea recaerá probablemente en TSMC, que actualmente fabrica las CPU y GPU diseñadas por Apple para diversos productos de la marca, como los mejores iPhones (opens in new tab) y los mejores iPads (opens in new tab).

Micro-LED es una tecnología de pantalla relativamente nueva (y muy cara) que combina el alto brillo del mini-LED con los negros infinitamente profundos del OLED. En las pantallas micro-LED, cada píxel contiene tres diminutos (microscópicos) LED no orgánicos que permiten una mayor variación de color entre píxeles contiguos.

La próxima versión del Apple Watch Ultra podría venir con pantalla micro-LED (Image credit: TechRadar)

Según el informe de Mark Gurman, experto en Apple de Bloomberg: "La próxima generación [de pantallas del Apple Watch] está diseñada para ofrecer colores más brillantes y vibrantes y la capacidad de verse mejor en ángulo. Las pantallas hacen que el contenido se vea como si estuviera pintado encima del cristal, según personas que las han visto, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto es secreto."

En otras palabras, el próximo Apple Watch Ultra (y, por lo que parece, los futuros iPhone) será excepcionalmente brillante, aunque, por supuesto, eso también significa que es probable que su precio se dispare, lo que lo hará aún más difícil de vender a un amplio público.

Dado el compromiso de Apple con el desarrollo de pantallas micro-LED, no podemos evitar especular con la posibilidad de ver una televisión de Apple en los próximos años. Ni siquiera Samsung ha sido capaz de introducir la tecnología de las pantallas micro-LED en el mercado de consumo, así que aún queda un largo camino por recorrer en ese frente, pero la mera idea de un televisor micro-LED de la marca Apple nos hace ilusionarnos con el futuro del entretenimiento doméstico (aunque nuestra cuenta bancaria tiembla).