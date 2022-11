Se filtra un supuesto benchmark de la RTX 4090 Ti y los resultados son impresionantes

Ya ha habido montones de rumores y conjeturas en torno a la existencia de una NVIDIA RTX 4090 Ti que estaría en desarrollo. Ahora, parece que una nueva información sobre la supuesta GPU ha visto la luz, y la filtración también incluye datos sobre la RTX 4080 (opens in new tab)de 16GB.

Según las nuevas filtraciones de las que ha informado Neowin (opens in new tab), es posible que tengamos algunas puntuaciones de benchmarks (software de prueba) de la RTX 4090 Ti. En el test Blender 3.3 aparece un misterioso "dispositivo gráfico de NVIDIA" junto a la 4080 y otras GPU. La tarjeta sin nombre ha alcanzado 12.906,07 puntos, lo que la sitúa un 6,6% por encima de la RTX 4090 (opens in new tab), lo que sugiere que se trata de la rumoreada 4090 Ti. Por otro lado, la RTX 4080 ha conseguido 9.478,64 puntos, lo que supone un 22,5% menos que la puntuación de la 4090, que es de 12.107,64.

Respecto al benchmark Geekbench 5, se han filtrado las puntuaciones de las pruebas OpenCL, CUDA y Vulkan de la RTX 4080. La GPU ha alcanzado 258.372, 300.728 y 148.838 puntos, respectivamente. En comparación con las puntuaciones de la 3080, los resultados son bastante más altos.

Por último, está el benchmark 3DMark Time Spy, en el que la 4080 consiguió una puntuación de 28.599 puntos en la prueba en 1440p y 14.178 puntos en la prueba en 4K. Esto significa que estamos ante mejoras significativas en comparación con la RTX 3080, la AMD RX 6950 XT y la AMD RX 6900 XT.

Mirando estas puntuaciones en perspectiva

La supuesta existencia de la RTX 4090 Ti es bastante interesante, ya que los rumores no terminan de ponerse de acuerdo entre dos teorías; por un lado, hemos escuchado que la NVIDIA RTX 4090 Ti ha sido cancelada debido a su altísimo consumo de energía, y por otro lado, también hemos escuchado que finalmente sí que se va a lanzar. De hecho, la fuente del primer rumor, Moore's Law is Dead, explicó que la 4090 Ti podría ser en realidad una nueva RTX Titan Ada. Las Titan son tarjetas gráficas exageradamente caras que están destinadas a los profesionales creativos.

Ahora bien, a juzgar por este último benchmark filtrado, parece que el rendimiento se corresponde más bien al de una 4090 Ti que al de una GPU súper profesional.

Por otro lado, las pruebas de rendimiento filtradas de la RTX 4080 de 16GB son bastante impresionantes, ya que muestran mejoras significativas con respecto a los modelos de GPU más antiguos, tanto de NVIDIA como de AMD. Se trata de una mejora importante con respecto a la anterior versión RTX 4080 de 12GB, que es la que fue cancelada oficialmente incluso antes de llegar al mercado, ya que no estaba a la altura (opens in new tab)para llevar ese nombre.

De momento, parece que estas próximas tarjetas gráficas de nueva generación (la RTX 4080 sale a la venta el 16 de noviembre, al RTX 4090 Ti todavía no ha sido presentada) podrían suponer un gran salto con respecto a sus predecesoras, aunque los precios siguen siendo demasiado elevados como para estar al alcance de la mayoría de los gamers.