Samsung Galaxy Z Flip 5: todo lo que sabemos de la próxima versión del plegable más vendido del mercado

Los Samsung Galaxy Z Flip son los plegables más vendidos del planeta, y los son por una razón muy sencilla: combinan una forma plegable con buenas especificaciones, y todo esto por un precio relativamente asequible. No es que sea barato, pero no es tan increíblemente caro como el Galaxy Z Fold (opens in new tab) u otros.

Esperemos que el Samsung Galaxy Z Flip 5 continúe esa tendencia, y en este artículo hemos creado una lista de deseos de lo que queremos en el próximo plegable tipo concha.

Pero antes de concretar cuáles son las mejoras que esperamos ver, hemos reunido todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Samsung Galaxy Z Flip 5, junto con información sobre la posible fecha de lanzamiento y el precio. Iremos actualizando este artículo conforme vayamos escuchando nuevos rumores y filtraciones sobre el próximo plegable tipo concha de Samsung.

Últimas noticias El Samsung Galaxy Z Flip 5 podría tener una pantalla externa mucho más grande que la que tenía el Z Flip 4 (opens in new tab). Y además se habla de un nuevo diseño para su bisagra.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo modelo de la línea plegable Samsung Z Flip

Del próximo modelo de la línea plegable Samsung Z Flip ¿Cuándo sale a la venta? Probablemente en agosto de 2023

Probablemente en agosto de 2023 ¿Cuánto costará? Posiblemente alrededor de 1.099€

Samsung Galaxy Z Flip 5: fecha de lanzamiento y precio

Aunque todavía no hay noticias sobre cuándo se anunciará el Samsung Galaxy Z Flip 5, podemos hacer una buena conjetura. Creemos que el día elegido para su lanzamiento será el 9 de agosto de 2023, ya que es el segundo miércoles de agosto del 2023, y Samsung lanzó el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab)el segundo miércoles de agosto de sus respectivos años de lanzamiento.

Si nos basamos en el pasado, es probable que haya que esperar unas dos semanas antes de que salga a la venta, por lo que, si nuestras predicciones son correctas, podrás tenerlo en tus manos a finales de agosto.

Es más difícil predecir el precio que tendrá el Galaxy Z Flip 5, pero suponemos que será algo parecido a su predecesor, el Samsung Galaxy Z Flip 4, que parte de 1.099€.

El Galaxy Z Flip 5 podría tener un precio similar al Z Flip 4 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy Z Flip 5: noticias y filtraciones

La primera filtración importante sobre el Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) afirmó que equipará el chip Snapdragon 8 Gen 2.

Teniendo en cuenta que el Z Flip 4 equipa el Snapdragon 8+ Gen 1, que es una versión mejorada del Snapdragon 8 Gen 1, si bien no nos parecería raro que el Z Flip 5 equipe el Snapdragon 8 Gen 2, creemos que si en 2023 también lanzan una versión "Plus" de este chip, es posible que ese sea el que veamos en el próximo plegable.

Sea como sea, ambos son considerados los mejores chips para móviles Android de 2023, y ofrecerán potencia de sobra.

Más recientemente, ha habido otra filtración (opens in new tab) que ha sugerido que el Samsung Galaxy Z Flip 5 podría tener una pantalla externa de 3.3 o 3.4 pulgadas, lo cual sería bastante más grande que la de 1.9 pulgadas del Z Flip 4 y eso podría ser muy útil.

La misma fuente afirma que el Samsung Galaxy Z Flip 5 contará con un nuevo diseño para su bisagra que hará que se disimule mucho mejor.

Samsung Galaxy Z Flip 5: las mejoras que queremos ver

El Samsung Galaxy Z Flip 4 no supuso una gran mejora respecto al Galaxy Z Flip 3, así que queremos ver mayores mejoras en el próximo modelo, incluyendo las siguientes cosas.

1. Un teleobjetivo

El Galaxy Z Flip 4 se queda corto en el aspecto de las cámaras (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Todos los móviles de gama alta suelen ofrecer un teleobjetivo para zoom óptico entre su conjunto de cámaras, pero ese no es el caso en el Samsung Galaxy Z Flip 4.

De hecho, el Z Flip 4 sólo tiene dos cámaras en su parte trasera: una principal de 12MP y una ultra gran angular de 12MP, por lo que es un sistema bastante básico y que deja que desear. Queremos ver grandes mejoras en el Samsung Galaxy Z Flip 5, y que ofrezcan también un teleobjetivo y, en el mejor de los casos, mejoras en las demás cámaras.

2. Mejor duración de la batería

La duración de la batería es un problema para muchos teléfonos, y más aún para los plegables, ya que suelen tener baterías más pequeñas que los teléfonos convencionales de tamaño similar, y encima tienen dos pantallas, por lo que consumen más energía.

El hecho de que las baterías suelan ser de menor capacidad probablemente se debe a que el mecanismo de plegado ocupa un espacio adicional, quitándole sitio a la batería. Eso es un problema que hace que la duración que ofrecen los plegables sea menor de la que nos gustaría.

El Samsung Galaxy Z Flip 4, por ejemplo, tiene una batería de solo 3.700mAh, y en nuestro análisis, señalamos que su rendimiento era decepcionante, por lo que queremos ver una mejora en este aspecto en el Galaxy Z Flip 5.

3. Un precio más bajo

El Samsung Galaxy Z Flip 4 es en realidad uno de los teléfonos plegables más asequibles del mercado, pero para las especificaciones que ofrece, sigue siendo bastante caro. Por eso, nos encantaría que Samsung consiguiera bajar un poco el precio del Samsung Galaxy Z Flip 5.

Esto es algo que vemos difícil, sobre todo si vemos mejoras significativas en las especificaciones, y por supuesto, no nos olvidemos de la inflación, pero es algo que sin dudas haría que el plegable tipo concha fuera más atractivo para los posibles compradores.

4. Una pantalla externa más grande

El Z Flip 4 tiene una pantalla externa diminuta (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Aunque la pantalla principal plegable de 6.7 pulgadas del Galaxy Z Flip 4 tiene un tamaño decente, la pantalla secundaria de 1.9 pulgadas, que es la que se puede ver cuando pliegas el móvil, es demasiado pequeña y no puedes hacer casi nada con ella.

Es capaz de mostrar notificaciones y la hora, pero es demasiado pequeña para interactuar con ella, lo que significa que para la mayoría de las funciones del móvil tienes que abrir el teléfono. Nos gustaría ver una pantalla externa más grande en el próximo modelo, lo que permitiría mantener el móvil plegado más a menudo.

Por suerte, las últimas filtraciones sugieren que esto es algo que veremos, por lo que tenemos buenas esperanzas para este punto.

5. Más actualizaciones importantes

Hemos detallado algunas de las mejoras concretas que nos gustaría ver, pero en general, lo que queremos es que el Samsung Galaxy Z Flip 5 realmente se sienta como una mejora notable del Galaxy Z Flip 4.

Los dos últimos modelos han sido muy similares entre sí, por lo que ya es hora de que veamos algunas actualizaciones importantes, y es algo que el móvil necesita para poder mantener un puesto en nuestro ranking de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab).