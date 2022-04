Tomad nota, diseñadores: con el nuevo ZenBook de Asus es como se debe llamar la atención

El Asus ZenBook 14X Space Edition ya ha llegado a algunos mercado, con una pantalla LED de 3.5 pulgadas en el chasis y otros elementos con temática espacial, además de un hardware extremadamente potente.

El poprtátil, que se dejó ver durante el CES 2022, tiene unas especificaciones increíbles, incluyendo un Intel Core i9-12900H con gráficos Intel Iris Xe, 32GB de RAM LPDDR5, un SSD NVMe M.1 de 1TB y una pantalla OLED de 14 pulgadas 2.8K (2880 x 1800p) con una tasa de refresco de 90Hz y un tiempo de respuesta de 0.2ms.

Pero lo que llama especialmente la atención de la Space Edition es un pantalla LED ZenVision de 3.5 pulgadas en la parte de atrás de la pantalla, que puede personalizarse para mostrar mensajes, animaciones y mucho más. También hay diseños en el chasis de aluminio que le dan al portátil ese toque de nave espacial.

Como dice The Verge, el portátil cumple con el Comando Estándar Estadounidense de Sistemas Espciales (SMC-S-016A), resistiendo 'vibraciones y temperaturas extremas'. Tiene sentido, ya que el Asus ZenBook 14X Space Edition ha sido lanzado para celebrar el 25 aniversario del primer portátil Asus que llegó al espacio. De momento no sabemos nada de su llegada a España, pero ya está a la venta en algunos países desde 1.999$ (unos 1.850€ al cambio).

Más experimentación con el factor de forma, ¡por favor!

Casi cualquier portátil tiene la misma forma tipo concha que llevamos usando décadas, aunque no hay razón para cambiarla. Es difícil imaginarse un nuevo portátil con un diseño extraño que no esperemos y que no sea un producto totalmente novedoso.

Aun así, y aunque sea eficiente y útil, llevamos viendo el mismo factor de forma décadas, y nada que rompa los moldes ha sido lo suficientemente bueno. Aunque los grabados en láser están muy bien, la pantalla ZenVision de 3.5 pulgadas es el tipo de cosas que nos gustaría ver más a menudo en los nuevos portátiles que salgan al mercado.

Teniendo un elemento que llame la atención (y que mole) como esta pantalla que te deja personalizar su diseño (sobre todo teniendo en cuenta que estará mirando a quien tengas delante) en un diseño familiar es lo que distingue este portátil. No necesitamos decir más, queremos este portátil en nuestras manos.