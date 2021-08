¿Qué esperamos de Xiaomi el 15 de septiembre?

Xiaomi es una de las compañías tecnológicas más exitosas del mundo, y solo unas semanas después de haber lanzado el Mi Mix 4 y la Mi Pad 5 en un gran evento en China, se ha confirmado la fecha para uno de alcance global.

Marca en tu calendario el 15 de septiembre, y ponte una alarma a las 14:00h.

¿Qué podemos esperar ese día? Hay una barbaridad de teléfonos Xiaomi y dispositivos que podríamos ver, pero a no ser que se queramos un streaming de 15 horas (no lo queremos, pero la compañía ha dicho que durará 70 minutos), probablemente no los presentarán todos. De hecho, podemos acotar la lista rápido.

Abajo encontrarás los dispositivos que creemos que podría enseñar Xiaomi, ordenados de mayor a menor probabilidad.

Podríamos ver:

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Xiaomi Mi 11T

El Xiaomi Mi 11T es el próximo gran smartphone que esperamos de la compañía, y serviría de sucesor del Mi 10T y un gama media de la familia Mi 11.

Hemos escuchado un par de rumores sobre el Mi 11T hasta ahora, aumentando las probabilidades de que llegue pronto, y si se lanzara en septiembre habría pasado justo un año desde que saliera el Mi 10T, así que tiene sentido.

Los rumores sugieren que tendrá una cámara bajo pantalla, la telemacro del Mi 11 y un hermano Pro.

(Image credit: Xiaomi)

Domótica de Xiaomi

En la imagen promocional internacional del evento, podemos ver que la fecha está en formato americano (primero el mes y luego el día). Esto nos da que pensar que, aunque la marca no venda smartphones en EEUU, sí que vende accesorios de domótica, lo que comúnmente se conoce como IoT (el Internet de las cosas).

Sticks de TV, purificadores de aire, bombillas de colores, patinetes eléctricos, auriculares, robots de juguete... la lista es enorme.

Tal vez veamos una nueva televisión, una Mi Band renovada, un smartwatch, luces nuevas o cualquier otra cosa.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Pad 5

Desvelada en agosto en un evento chino, la Xiaomi Mi Pad 5 es la última tablet Android de la compañía, y la primera desde 2018.

Aunque afirmaron que el terminal que se presentó junto a la Mi Pad no se lanzará globalmente, no se dijo nada de la tablet, dejando en el aire el lanzamiento en otras regiones. Este evento de septiembre sería una oportunidad de oro para Xiaomi y su tablet.

Tanto la versión estándar como la Pro tiene pantallas grandes de gran resolución, una batería duradera y un software hecho a medida para tener la mejor experiencia posible. En China el precio es muy bajo, sugiriendo que podría ser un rival económico del iPad.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi Note 11

El Xiaomi Mi Note 11 se esperaba en noviembre de 2020, y como no llegó, muchos creímos que el sucesor del Mi Note 10 se había evaporado. Pero igual no.

Un conocido filtrador chino, Digital Chat Station, ha compartido información sobre el Mi Note 11, colocándolo de nuevo en el mapa. Dice que tendrá un Snapdragon 778G, una cámara principal de 50MP, gran angular de 13MP, una para retratos de 12MP y una de periscopio de 8MP, junto a una tasa de refresco más alta que los 60Hz del Note 10.

Un rumor (aunque sea de una fuente como DCS) no es mucho, así que aunque puede que el dispositivo salga al mercado, no las tenemos todas con nosotros.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Xiaomi Mi 11 Lite (otra vez)

Un curioso rumor que escuchamos hace poco es que el Xiaomi Mi 11 Lite, que salió a principios de 2021 en dos versiones diferentes, podría reaparecer en aún más versiones.

Una única fuente se ha hecho eco de la noticia, que de ser cierta, formaría una familia de cuatro móviles Mi 11 Lite. No es lo único curioso de la filtración: también sugiere que uno de los terminales económicas llevará una cámara bajo pantalla.

Coge todo esto con pinzas de sal, ya que un Mi 11 Lite está en el último puesto de nuestra lista de posibles.

Cosas que probablemente no veamos

(Image credit: Xiaomi)

El Xiaomi Mi Mix 4 se lanzó en China en agosto, junto con la Mi Pad 5. Aun así, a diferencia de la tablet, no esperamos que llegue a otras regiones, de hecho hasta Xiaomi lo ha dicho.

El teléfono tiene una cámara selfie bajo pantalla, una principal de alta resolución y un procesador tope de gama, haciendo del dispositivo un gama alta sólido.

De todas formas, esa cámara bajo la pantalla todavía no se produce en masa, ni la compañía no quiere competidores en esa gama de precios ni en ninguna que incluya al Mi 11T o al Mi Note 11.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 12

El próximo terminal premium que esperamos de la compañía es el Xiaomi Mi 12, y aunque hemos empezado a escuchar rumores sobre el dispositivo, no lo esperamos en septiembre.

Xiaomi lanzó el Mi 11 en diciembre de 2020, y de manera global en febrero de 2021; antes, se solían desvelar en todas las regiones en febrero de cada año, así que no esperamos un nuevo teléfono de esta características hasta dentro de seis meses.