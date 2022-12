Pronto podrás ver las películas y series de Netflix antes que los demás

Si te gusta la idea de poder ver las películas y series de Netflix antes de que salgan a la luz, entonces querrás formar parte del Club de Preestreno de Netflix: un grupo de suscriptores que pueden ver los contenidos antes de tiempo a cambio de reseñas y comentarios.

Según The Wall Street Journal (opens in new tab) (vía TechCrunch (opens in new tab)), el club está abriendo sus puertas. En la actualidad hay unas 2.000 personas inscritas, pero se prevé que la cifra aumente a decenas de miles a principios del 2023, escogidas de todo el mundo.

"Netflix está trabajando para garantizar que cada dólar gastado en contenido produzca el mayor nivel de atención y compromiso de los miembros en su base de 223 millones de suscriptores en todo el mundo, y llega en un momento en el que los streamers examinan con más detalle el gasto en contenido y se centran más en la rentabilidad", dice el informe del WSJ.

Necesita más comedia

La existencia del Netflix Preview Club (que es similar al de Amazon Prime Video y Hulu) fue revelada por Variety (opens in new tab). Conseguir opiniones anticipadas sobre películas y series no es nada nuevo, obviamente, pero parece que Netflix quiere ampliar su propio sistema.

Al parecer, se añadió más comedia a la película No Mires Arriba, del 2021, basándose en los primeros comentarios del público. Llegó a batir récords de horas de visionado semanales en el servicio de streaming, y también obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar.

No está claro cómo se elige a la gente para que forme parte del club de preestreno de Netflix, pero te sugerimos que estés atento a tu bandeja de entrada de correo electrónico. Es de suponer que Netflix querrá asegurarse de tener una buena muestra de suscriptores para escuchar sus opiniones.

El feedback es crucial

Aunque los pases de prueba son habituales en la industria del entretenimiento, es interesante echar un vistazo a cómo funcionan las revisiones y los comentarios previos en Netflix. Según el WSJ, los empleados de Netflix también desempeñan un papel en la revisión anticipada de los contenidos.

Una plataforma como Netflix saca partido de una enorme cantidad de datos de usuarios: lo que la gente ve, la rapidez con la que lo ve, lo que le gusta ver a continuación, e incluso en qué momento de las películas o programas la gente se rinde y abandona el visionado de algo.

Se trata de una información muy valiosa a la hora de asegurarse de que algo sea un éxito y no un fracaso. Según el nuevo informe, los creadores "suelen tener la posibilidad de decidir qué cambios hacer", pero no parece que estén obligados a hacer ningún cambio.

La cantidad de cambios depende también de la cantidad de material de sobra que tengan los equipos de producción: los nuevos rodajes son costosos e incómodos, por lo que es poco probable que se esfuercen y gasten en conseguirlos a menos que algo tenga una reacción realmente negativa.