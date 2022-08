Pinterest tiene una nueva forma artística de despertar tu inspiración

En un intento de apoyar la creatividad, Pinterest ha lanzado muy discretamente una nueva aplicación para hacer collages llamada Shuffles en la App Store de Apple.

Según la descripción de la App Store (opens in new tab), Shuffles permite crear collages tomando imágenes de la "enorme biblioteca de fotos" de Pinterest o añadiendo imágenes a través de la cámara de su smartphone. La aplicación cuenta con algunas herramientas de edición sencillas, como cambiar el tamaño, rotar y superponer imágenes.

Los objetos específicos de una imagen pueden eliminarse con un toque y pegarse en otro lugar con la herramienta de recorte de Shuffles. Nos recuerda a una función similar de iOS 16 llamada Visual Look Up, que permite recortar activos de la foto y pegarlos en otras aplicaciones como Mensajes.

Los usuarios, o Shufflers como los llama Pinterest, pueden añadir un toque personal a su creación con el catálogo de animaciones y efectos especiales de la aplicación. Y una vez hechos, los collages pueden compartirse en privado con los amigos o en público para que el mundo los admire.

La gente puede incluso "remezclar" los collages de otros añadiendo su propio toque, pero no se sabe si la remezcla es exclusiva para los amigos comunes o si se puede hacer con las creaciones públicas. De hecho, aparte de la descripción de la App Store, no se sabe mucho más sobre Shuffles.

En fase de pruebas

La aplicación es por el momento exclusiva para iOS y, según TechCrunch (opens in new tab), es sólo por invitación. Hay una lista de espera a la que la gente puede apuntarse para obtener acceso. Sin embargo, se desconoce cuándo se añadirán más personas. Nos pusimos en contacto con Pinterest para ver si podíamos obtener más información sobre la aplicación, como cuándo se lanzará para Android y cuándo saldrá de la fase de pruebas. Sin embargo, Pinterest no se atreve a decir nada.

Un portavoz nos respondió y dijo: "Como esta aplicación está en su fase inicial de pruebas, no tenemos ningún detalle adicional que compartir en este momento."

Fomentar esa salida creativa sí parece ser un impulso importante para Pinterest, ya que el portavoz continúa diciendo "Con más gente acudiendo a nuestra plataforma en busca de inspiración creativa, estamos experimentando continuamente con nuevas formas de ayudar a los Pinners y Creadores a dar vida a sus ideas."

Lo que reveló el portavoz de Pinterest es que Shuffles es una creación del equipo TwoTwenty de la plataforma.

La expansión de Pinterest

Como dice el representante, TwoTwenty (opens in new tab) es "el equipo de la incubadora de innovaciones de Pinterest", lo que significa que es la parte de la empresa que idea nuevas aplicaciones e ideas. La división se puso en marcha en noviembre de 2021 (opens in new tab) y su nombre es una referencia al lugar donde comenzó Pinterest en Palo Alto, California. Antes de Shuffles, TwoTwenty creó Pinterest TV (opens in new tab), un servicio de vídeo dentro de la aplicación donde los usuarios pueden ver contenido original y comprar productos destacados.

Otras empresas tecnológicas tienen sus propios equipos de incubación, como Meta con NPE. De hecho, NPE creó una aplicación muy similar a Shuffles, llamada E.gg, que parece haber sido más amplia, ya que admitía textos, GIFs e imágenes para collages de medios mixtos. Si nunca has oído hablar de E.gg (opens in new tab), es porque Meta la cerró (opens in new tab) seis meses después de su lanzamiento.

Ya sea por pura coincidencia o por revivir una idea, Pinterest ve el potencial de una aplicación de collage inspiradora. Esperemos que Shuffles funcione para la plataforma y que no la cierren medio año después.