Oppo podría estar desarrollando su propia tecnología de carga magnética al estilo MagSafe

El MagSafe, que es el sistema de accesorios y carga magnética de Apple, fue una de las novedades introducidas con el iPhone 12, y ahora estamos empezando a ver que los fabricantes de smartphones Android ya proponen sus propias alternativas.

Puede que Oppo sea el último fabricante que se ha unido fiesta, según versiones no oficiales de Oyprice (a través de GSMArena). No podemos estar seguros de dónde se vienen estas imágenes, así que no ponemos la mano en el fuego por ellas, pero no sería una sorpresa que Oppo busque expandir así su oferta de accesorios.

Las imágenes muestran un cargador estilizado con forma de círculo, con un pequeño puerto USB-C para conectar el cargador. Por el momento, no tenemos más especificaciones ni otros detalles, como la velocidad de carga que podría ofrecer.

(Image credit: Oyprice / Oppo)

Tras la estela de Realme

Oppo debería revelar muy pronto el dispositivo en el que ha estado trabajando, porque Realme se ha adelantado lanzando su propia versión del MagSafe. Se llama MagDart y ha aparecido junto con el Realme Flash el 3 de agosto.

Realme ha sugerido que su tecnología MagDart podría superar a algunos accesorios con cable en cuanto a velocidades de carga, por lo que tenemos muchas ganas de conocer lo que nos trae, aunque no esté claro en qué mercados estarán disponibles estos dispositivos.

Teniendo en cuenta que Realme empezó como una submarca de Oppo, tiene sentido que todavía compartan algunas tecnologías, y lo que sea en lo que Oppo esté trabajando puede terminar siendo muy similar al MagDart cuando lo veamos aparecer.

Análisis: la carga inalámbrica está de moda

(Image credit: Apple / TechRadar)

Los cargadores magnéticos ya existían antes del iPhone 12, pero Apple ha hecho lo que mejor sabe hacer: tecnología más cómoda y fiable que antes, presentada justo como le gusta al consumidor.

Los accesorios magnéticos que utiliza el MagSafe se usarán para una gran cantidad de accesorios en el futuro, Apple siempre es prometedora, pero son los accesorios de carga inalámbrica los que han dominado hasta ahora la oferta de la marca MagSafe.

Las velocidades de carga inalámbrica alcanzan un máximo de 15W con el MagSafe, que de ninguna manera es el más rápido del mercado, pero tampoco está mal. Esperamos que cualquier cosa en la que Realme y Oppo estén trabajando vaya más allá de esa velocidad de carga.

Con velocidades de carga que por fin son más rápidas que una gotera, y la facilidad y comodidad de los accesorios magnéticos, la carga inalámbrica finalmente se está convirtiendo en algo más que un buen extra, y algo que bien podría sustituir completamente la carga por cable para muchos usuarios en un futuro no tan lejano.