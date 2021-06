Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: precio, fecha de lanzamiento y especificaciones - esto es todo lo que sabemos

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ha sido anunciada oficialmente tras varios meses de rumores y especulaciones. No nos pilla por sorpresa, dado que habíamos podido ver esta GPU en nuevos ordenadores Razer, y además, fotografías de dos modelos de RTX 3070 Ti de MSI aparecieron en Internet, ahora falta por ver: ¿cubrirá esta gráfica nuestras expectativas?

Esta versión mejorada 'Ti' de la exitosa GeForce RTX 3070 ha sido presentada junto con la RTX 3080 Ti en el evento Computex 2021. Han fijado el precio de venta en 599$ (que al cambio son unos 490€) y saldrá a la venta el 10 de junio de 2021.

La gran pregunta es: ¿estará la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti a la altura de la RTX 3070 original? Al fin y al cabo, la RTX 3070 se considera como una de las mejores gráficas de todos los tiempos. La nueva RTX 3070 Ti contará con 8GB de memoria GDDR6X con 6144 núcleos CUDA, lo que es una mejora con respecto a los 5888 núcleos de la RTX 3070 original.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: fecha de lanzamiento

La RTX 3070 Ti fue anunciada oficialmente por Nvidia en el evento Computex 2021 celebrado el 1 de junio, junto con la también muy esperada RTX 3080 Ti.

La RTX 3070 Ti se pondrá a la venta el 10 de junio, mientras que la RTX 3080 Ti saldrá antes, el 3 de junio.

Por lo tanto, no tendremos que esperar mucho para que salga a la venta esta gráfica, aunque no hay que olvidar que probablemente será muy difícil comprarla, sobre todo si a la actual falta de stock global de GPUs se le suma la alta demanda que hay para las gráficas Nvidia Ampere.

Esperamos que la compañía limite la capacidad para el minado de criptodivisas en estas nuevas gráficas Ti, para frenar un poco a los mineros y evitar que acaben con todas las unidades disponibles. De momento, no sabemos si las unidades que hay en el inventario de la compañía serán suficientes para plantar cara a los bots, revendedores y mineros.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: precio

La GeForce RTX 3070 Ti tiene un precio de venta recomendado de 599$, esto al cambio serían unos 490€, pero todavía no sabemos exactamente cuál será el precio oficial en España, ya que aquí suelen costar más que en EEUU.

Sea como sea, parece que el precio no diferirá demasiado de la RTX 3070 original, que en EEUU se lanzó por 100$ menos, y aquí se puso a la venta por 520€. Claro que debido a la falta de stock, es muy posible que los precios reales de venta estén algo inflados y sean superiores a lo esperado, siendo tu mejor posibilidad de comprarla al precio de venta recomendado que consigas una 'Founders Edition' directamente a través de Nvidia.

Por lo tanto, está por ver cuánto costarán estas GPUs en sus versiones de compañías de terceros a partir del 10 de junio cuando se pongan a la venta; lo más probable es que pase lo mismo que con las demás gráficas Ampere del mercado y que el precio suba bastante.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti: especificaciones y rendimiento

En el evento no han concretado mucho sobre el rendimiento que se puede esperar de la RTX 3070 Ti; en este aspecto, mucha información siguen siendo especulaciones. Sabemos a ciencia cierta que solo contará con 8GB GDDR6X VRAM, pero aun así esto es una mejora ya que en la RTX 3070 la memoria es del tipo GDDR6. Por comparar, la compañía ha dicho que la RTX 3070 Ti será 1.5 veces más rápida que la RTX 2070 Super.

Por otro lado, según los rumores, la nueva RTX 3070 Ti cuenta con una GPU GA104-400-A1, con 6144 núcleos CUDA en 48 unidades SM. También se espera que su bus de memoria solo sea de 256 bits, pero que podría ser de 19Gbps con un consumo energético entre 250W y 275W.

Estos números no es que vayan a ocupar los primeros puestos de resultados de los benchmarks, y menos en comparación con la RTX 3090 o con la nueva RTX 3080 Ti, pero aun así esta gráfica tiene muchas posibilidades de convertirse en la mejor para muchos gamers, siempre que el rendimiento que ofrezca haga que valga la pena el consumo energético adicional. Dado que la RTX 3070 original es fantástica para jugar en 1440p y en 4K a un precio asequible, los núcleos adicionales darán algo de potencia extra a una GPU que ya era muy buena.

Por otro lado, los pocos cambios hechos para diferenciar la RTX 3070 original de su versión Ti es bastante arriesgada. Si bien se espera que la RTX 3080 Ti sea una RTX 3090 retocada con la mitad de VRAM, la RTX 3070 Ti no tiene fuertes puntos de venta que la hagan destacar.

Una gran ventaja de la RTX 3070 era su consumo de 220W, lo que significa que sus necesidades de refrigeración eran menos intensivas que en otras gráficas como la RTX 3080 con sus 320W, y si los rumores son ciertos, esta es una ventaja que la RTX 3070 Ti no tendrá. Hasta que no tengamos resultados de algunos benchmarks, no vamos a poder decir si merece la pena elegir la RTX 3070 Ti frente a la RTX 3070.



Al haber poca diferencia en el precio de ambas, si al menos se nota una mejora en el rendimiento de la memoria, entonces podría merecer la pena, pero también dependerá todo de los precios inflados que establezcan los fabricantes en sus versiones de esta GPU.

El nuevo lanzamiento de dos gráficas nuevas por parte de Nvidia es algo que ha llamado la atención de los gamers y otros entusiastas de los ordenadores, ya que resulta algo extraño lanzar nuevos modelos teniendo en cuenta la poca disponibilidad de los productos existentes, y es algo que también nos hace preguntarnos a quién están dirigidas las nuevas GPUs.

Teniendo en cuenta que Nvidia ya tiene cubiertas casi todas las gamas de gráficas del mercado ahora mismo (aunque no se puedan comprar), entonces resulta algo difícil entender qué hueco pretende cubrir la 3070 Ti.

Pero que quede claro, ojalá los resultados de los benchmarks y el rendimiento de la RTX 3070 Ti nos sorprendan y tengamos que comernos nuestras palabras.