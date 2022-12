Las primeras reacciones de la crítica califican Avatar 2 de "obra maestra visual" - Pero hay discrepancias

Avatar: El Sentido del Agua ha sido descrito como "un logro cinematográfico monumental" en las primeras reacciones de los críticos y los influencers que han podido verla de forma anticipada.

La muy esperada secuela del clásico de ciencia ficción Avatar, que llegará a los cines de todo el mundo el 16 de diciembre, tuvo su preestreno el 6 de diciembre en Londres. Una vez llegaron los créditos de la película, los periodistas y demás asistentes se apresuraron a dar su opinión sobre el último y épico estreno cinematográfico de James Cameron.

La gran mayoría de las primeras impresiones de Avatar: El Sentido del Agua han sido muy positivas, y muchos se han deshecho en elogios hacia la continuación de Avatar (2009), aunque tal y como suele pasar, no todo el mundo está igual de contento con la película.

Mike Ryan, de Uproxx, fue uno de los primeros en elogiar la nueva película de Cameron, diciendo a la gente "nunca apostéis contra James Cameron", antes de elogiar sus efectos visuales diciendo con humor "a veces me pierdo puntos de la trama porque estoy mirando un pez de Pandora":

AVATAR: THE WAY OF WATER: Yeah never bet against James Cameron. Trying to spare hyperbole, but I’ve never seen anything like this from a technical, visual standpoint. It’s overwhelming. Maybe too overwhelming. Sometimes I’d miss plot points because I’m staring at a Pandora fishDecember 6, 2022 See more

Erik Davis, redactor de Fandango y Rotten Tomatoes, coincidió al calificar Avatar 2 de "visualmente fenomenal" antes de añadir que "es cine y narrativa en su máxima expresión":

Happy to say #AvatarTheWayOfWater is phenomenal! Bigger, better & more emotional than #Avatar, the film is visually breathtaking, visceral & incredibly engrossing. The story, the spectacle, the spirituality, the beauty - this is moviemaking & storytelling at its absolute finest. pic.twitter.com/RicnpDghrxDecember 6, 2022 See more

Muchos otros opinan lo mismo de los impresionantes efectos visuales y la estética 3D de la película. Brandon Davis, de Phase Zero (opens in new tab), afirma que "no se puede exagerar lo visualmente impresionante y magnífico" que resulta ver Avatar: El Sentido del Agua en Dolby 3D, mientras que Kevin McCarthy, de ReelBlend (opens in new tab), sugiere que su "experiencia 3D a 48fps ofrece una de las inmersiones más asombrosas que he visto nunca".

Perri Nemiroff, de Collider, afirma que siempre tuvo fe en que Cameron ofrecería un espectáculo visual, pero admite que no estaba preparada para lo "alucinante" que es y que "las proezas técnicas siempre están al servicio de la construcción del personaje y del mundo":

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building. pic.twitter.com/MXeN3z8BnPDecember 6, 2022 See more

Hubo incluso algunas reacciones que elogiaron Avatar 2 de formas bastante divertidas. David Ehrlich, de IndieWire (opens in new tab), dijo: "Imagínate ser tan tonto como para apostar contra James Cameron. O la extraterrestre adolescente Sigourney Weaver. O ballenas gigantes subtituladas en papiro".

Otros se apresuraron a elogiar cómo El Sentido del Agua se construye sobre la película original (y es posiblemente mejor que la primera). Germain Lussier, de Gizmodo (opens in new tab), la calificó de "emocionalmente sobrecogedora" antes de elogiar todas las actuaciones, "especialmente la de los niños". Kevin Lee, de Film Inquiry (opens in new tab), añadió que la historia de Avatar 2 es "el corazón palpitante. Es más personal, complicada y emocional".

Por último, Bilge Ebiri, de Vulture, la definió como "la película más dulce, amable y personal de Cameron. Posiblemente incluso la más emotiva... ama a su familia. Al final, yo también":

AVATAR: THE WAY OF WATER might be James Cameron’s sweetest, gentlest, most personal film. Possibly even his most emotional. It revisits all his greatest hits, but it’s always totally sincere. He is never leaving Pandora. He loves this family. By the end, I did, too.December 7, 2022 See more

No todas las críticas son tan buenas

Sin embargo, no todas las críticas fueron tan entusiastas como las anteriores. Scott Mantz (opens in new tab), ex corresponsal de Access Hollywood, sugirió que la historia es "más floja que la primera" y que las más de tres horas de duración de la película "parecen interminables". Además, Matt Neglia, de Next Best Picture (opens in new tab), dijo que "los diálogos de Cameron siguen teniendo problemas", aludiendo a cierta torpeza en lo que dicen los personajes de la película.

A pesar de alabar todo lo demás de la película, Jack Shepherd, de Total Film (opens in new tab), dijo que algunos de los nuevos personajes "están infrautilizados". En Digital Spy, Ian Sandwell también ha comentado la dificultad de la película para equilibrar la trama y el elenco de personajes, a pesar de ser una "obra maestra visual":

Unsurprisingly, #AvatarTheWayOfWater is a visual masterpiece with rich use of 3D and breathtaking vistas. It does suffer from a thin story and too many characters to juggle, yet James Cameron pulls it together for an extraordinary final act full of emotion and thrilling action. pic.twitter.com/opr6CRyOwkDecember 6, 2022 See more

Si todavía no tienes claro si quieres ver Avatar: El Sentido del Agua, que se estrena en cines el 16 de diciembre, el antiguo redactor de Variety, Kris Tapley, es el que probablemente te responde mejor diciendo: "He tenido la suerte de ver Avatar esta mañana y, escuchadme, cueste lo que te cueste la entrada, vale cada céntimo. Podría haberme pasado el día viéndola".