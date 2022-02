No instales la última actualización de Windows 11

Microsoft ha publicado la actualización KB5010414 en el programa Insider: es un gran parche para el sistema operativo Windows 11, aunque algunos usuarios ya han encontrado problemas en sus ordenadores después de la instalación.

Entre los fallos se encuentran problemas de sobrecalentamiento de CPU y problemas de impresión que nada tienen que ver con aquellos que se encontraban tanto en Windows 11 como en Windows 10, y de los que no había reportes antes de que se descargara esta última actualización.

Afortunadamente, solo está disponible para los miembros de Windows Insider (una plataforma para probar betas), así que no se instalará automáticamente en tu ordenador o portátil. Aun así, si eres un Insider que todavía no la ha descargado, te recomendamos que no lo hagas, al menos de momento.

Lo que sí que soluciona es el problema de que se muestra información errónea sobre las herramientas cuando pasas el cursor por la barra de tareas. Por lo que estamos leyendo, ya no es un problema en la actualización KB5010414, pero correr el riesgo con el resto de bugs es algo que solo tú asumirás.

MSPoweruser informa que Microsoft ya conoce estos problemas nuevos, pero no ha hecho mención a que esté trabajando en un parche para solucionarlos todavía. Suponemos que así será, ya que la finalidad del programa Insider es localizar y arreglar los problemas antes de que se haga público, para que ningún usuario tenga bugs en la versión final.

Estas cosas suelen pasar...

Solo porque te hayamos recomendado no actualizar a la KB5010414 de momento no quiere decir que tengas que evitar hacerlo siempre. Cuando se hace frente a los problemas, la solución siempre aporta grandes beneficios al actual Windows 11.

Como ejemplo, las apps de Android estarán disponibles (aunque solo a través de la Amazon Appstore, por ahora) pero esta restricción no debería durar mucho tiempo, ya otras tiendas como Epic Games implementarán servicios similares dentro de poco. También esperamos que las opciones para compartir ventanas y silenciar o activar llamadas de Microsoft Teams estén a la barra de tareas, así como una actualización de diseño muy necesaria para las aplicaciones Bloc de notas y el Reproductor de Windows Media.

Es muy común que estas actualizaciones vengan con fallos en sus betas, pero para eso está el programa Insider. Permite a los entusiastas que ya conocen los riesgos probar las próximas actualizaciones y buscar posibles problemas, para que luego la versión final que nos llega al resto esté totalmente a prueba de fallos. En todo caso, el hecho de que se estén encontrando bugs es un indicio de que el programa de Microsoft funciona, y son buenas noticias.