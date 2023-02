No cometas el mismo error que yo con un proyector láser 4K de los caros

Cuando quieras actualizar tu configuración para cine en casa con un flamante proyector láser 4K, no hagas como yo y te olvides de leer primero su hoja de especificaciones, o podrías llevarte una desagradable sorpresa.

Adoro los proyectores y creo que la gente debería al menos plantearse cambiar el televisor por uno. Claro, los mejores proyectores 4K suelen ser más caros que los mejores televisores 4K, y tienes que asegurarte de que tu cine en casa se construye en la habitación adecuada (en algún lugar con una gran superficie blanca y sin ventanas o cortinas opacas) para obtener las mejores imágenes. Pero, en mi opinión, el ambiente que se crea con un proyector y las imágenes que puede ofrecer merecen la pena.

Así que, en mi cruzada por convencer a mi gente cercana de que los proyectores son el camino a seguir, llevé el Epson EH-LS11000W que he estado probando para TechRadar a casa de mis padres para demostrarles lo que era capaz. En mis pruebas, quedé realmente impresionado por la nítida imagen 4K del proyector láser (que se puede ampliar hasta un tamaño de 300 pulgadas) y los espléndidos colores de su imagen, aunque el contraste en escenas oscuras no es tan bueno como me hubiera gustado (especialmente por su precio), además sus puertos limitados y la falta de TV OS es una mala combinación, ya que tienes que desperdiciar un puerto en un stick de streaming.

Además, como me enteré en casa de mis padres después de pasar unas horas dándole bombo y configurándolo, no tiene altavoces integrados. Esto hizo que la noche de cine se detuviera al instante, puesto que mi familia no estaba dispuesta a cambiar de sitio su barra de sonido y arruinar la configuración de su televisor. Así que, abatido, devolví el EH-LS11000W a su caja. Televisor uno, proyector cero.

Epson EH-LS11000W (Image credit: Future)

El proyector adecuado con el cine en casa equivocado

En realidad, esto no es tan raro en los proyectores; incluso opciones bastante caras como el Epson EH-LS11000W (que sale por más de 4.000€) centran sus esfuerzos en producir imágenes estelares y dejan el audio para las mejores barras de sonido (opens in new tab) y los mejores altavoces.

Pero, con tanta emoción por probar el proyector, me olvidé de esa parte. En lugar de eso, supuse que las rejillas de ventilación del lateral de la máquina eran para que los altavoces emitieran un sonido nítido, olvidando que podían ser rejillas de ventilación para que el láser de 25.000 lúmenes disipara el calor.

Por suerte, no me había gastado nada de dinero en este proyector, ya que Epson me lo prestó para su análisis, así que el error no me costó nada. Si me hubiera gastado 4.000€, habría tirado todo mi presupuesto de cine en casa por una instalación incompleta.

Pero este momento es un buen recordatorio de que incluso nosotros, los técnicos, podemos cometer errores y suponer cosas sobre un producto atractivo que no son correctas. Por eso siempre recomendamos leer las instrucciones, características y los comentarios de un aparato antes de comprarlo (y no limitarse a mirar la puntuación y seguir adelante).

Los proyectores sin altavoces como el Epson EH-LS11000W no son tan malos, pero no se adaptan a todas las configuraciones de cine en casa. Eso es lo que ocurre con mucha tecnología; no se trata de lo increíble que sea el aparato, sino de si es bueno para ti y tus necesidades.