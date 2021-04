Nintendo desvela una lista de nuevos títulos para Switch, incluido Oxenfree 2

Nintendo ha realizado hoy un evento de juegos indie, anunciando varios títulos nuevos, así como algunos puertos para juegos que ya están en el catálogo, como Fez y The Longing. También hay rebajas en Indie World ahora, con varios juegos ya disponibles en Nintendo Switch ahora con descuento por tiempo limitado.

La mayoría de los muchos juegos independientes en exhibición están destinados a llegar a finales de este año, aunque hay algunos títulos que llegarán en el 2022 como GetsuFumaDen: Undying Moon, un elegante título de hack-and-slash de Konami.

Durante el escaparate indie de hoy para Nintendo Switch, un último tráiler logró acaparar la atención. Esta revelación fue para nada menos que Oxenfree 2: Lost Signals, que está siendo desarrollado por Night School Studio y publicado por MWM Interactive.

Es un juego de aventuras sobrenaturales que tiene lugar cinco años después de los eventos del Oxenfree original. La trama comienza cuando el protagonista Riley regresa a la ciudad de Camena y descubre misteriosas frecuencias de radio. Oxenfree 2: Lost Signals está programado para llegar a Nintendo Switch más adelante en el 2021. Puedes ver el avance del tráiler a continuación.

¿Qué más está por llegar?

Oxenfree 2: Lost Signals no fue el único gran juego indie que se ha presentado hoy. Otro gran destacado fue Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, de Tribute Games, que también llegará a Nintendo Switch a finales del 2021.

Annapurna Interactive también apareció con dos juegos: Hindsight y Last Stop, ambos llegarán a Nintendo Switch a finales de este año. Si quieres acción arcade más clásica, The House of the Dead recibirá un remake de Forever Entertainment, que también se lanzará a finales de este año.

Si quieres verlo completo, puedes ver todo el evento a continuación. Dura unos 20 minutos.

Esta lista de juegos indie ayudará a aumentar la biblioteca de Nintendo Switch, especialmente porque los grandes éxitos de la compañía como Bayonetta 3 aún no tienen fechas de lanzamiento definitivas y los rumores sobre la Nintendo Switch Pro continúan.