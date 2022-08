Netflix con anuncios podría costar unos 7€ al mes

Sabemos que Netflix va a introducir un nivel más barato con anuncios, pero lo que no sabemos es cuánto más barato va a ser. Un nuevo informe sugiere que entre 7 y 9 dólares es el precio que los ejecutivos de Netflix están considerando actualmente en Estados Unidos.

Según fuentes de Bloomberg (opens in new tab), se cree que el servicio de streaming insertará alrededor de cuatro minutos de anuncios en cada hora de programación para este nivel particular. Al parecer, Netflix mostrará anuncios antes y durante los programas, pero no después.

La franja de precios de 7 a 9 dólares está justo por debajo de la franja de 9,99 dólares que ofrece actualmente Netflix en EE. UU., pero que sólo ofrece una calidad de definición estándar. En España ese nivel cuesta 7,99€. El streaming en alta definición cuesta en EE. UU. 15,99 dólares, 12,99€ en España, por lo que la nueva tarifa costaría aproximadamente la mitad, ya que, fijándonos en las conversiones de precios anteriores, tiene sentido pensar que en España no costará más de 6,99€. No supondría una gran rebaja desde los 7,99€ que nos cuesta el Netflix más básico, pero tampoco nos imaginamos una tarifa de 5€ al mes. El plan 4K cuesta 19,99 dólares al mes en Estados unidos y 17,99€ en España.

Variedad en los anuncios

Suponemos que Netflix fijará el precio del nuevo servicio con publicidad de forma similar en los diferentes países, es decir, justo por debajo del nivel más asequible actualmente: en el Reino Unido son 6,99 libras esterlinas al mes, y en Australia son 10,99 dólares australianos al mes.

Según Bloomberg, la opción de Netflix con anuncios se lanzará en mercados seleccionados en algún momento de octubre, noviembre o diciembre de este año. Como se anunció anteriormente, Microsoft se encarga de la parte de ventas de publicidad de Netflix.

El informe también dice que Netflix quiere evitar que los espectadores se desanimen, asegurándose de que los anuncios no se repitan y no estén dirigidos con demasiada precisión. En otras palabras, la mayoría de la gente va a ver los mismos anuncios entre los programas.

La próxima gran apuesta de Netflix

Netflix espera que su nuevo plan sea un éxito, ya que se enfrenta a la caída del número de suscriptores (opens in new tab) y a la creciente competencia de otros muchos servicios de streaming que han surgido en los últimos años. Los ingresos provendrán tanto de las cuotas de suscripción como de los espacios publicitarios que vende.

Según el informe de Bloomberg, los ejecutivos de Netflix pretenden atraer a nuevos clientes preocupados por el precio, así como dar otra opción a las personas que están dispuestas a cancelar Netflix para ahorrar dinero.

Sin embargo, tener que soportar los anuncios podría no ser la única desventaja del nuevo plan: un código oculto en la aplicación de Netflix sugiere que los suscriptores del nivel con publicidad no podrán descargar contenidos en sus dispositivos para verlos sin conexión.

Tendremos que esperar para ver si esto resulta ser así o no, pero puede ser algo más a tener en cuenta a la hora de determinar si una suscripción a Netflix tiene sentido para ti, y qué nivel ofrece la mejor relación calidad-precio para lo que quieres ver.