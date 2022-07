Confirmado: Netflix ha perdido un montón de suscriptores

Netflix ha sufrido una pérdida de más de 970.000 suscriptores en el segundo trimestre del 2022, según se ha revelado.

Es el segundo trimestre consecutivo en el que el gigante del streaming se ve obligado a declarar una caída de suscriptores, tras la pérdida de 200.000 abonados en el primer trimestre del 2022.

Sin embargo, las cifras, aunque no son buenas, son mejores de lo que muchos analistas habían previsto. De hecho, el propio gigante del streaming había emitido una guía en la que esperaba una caída de alrededor de dos millones de suscriptores, por lo que una pérdida inferior a la mitad puede sentirse como una especie de victoria.

Netflix cuenta ahora con un total global de 220,67 millones de suscriptores, por debajo del récord de 222 millones. La empresa también pudo informar de un aumento de los ingresos del 9%, hasta los 7.970 millones de dólares.

En su informe a los accionistas (opens in new tab), los ejecutivos de la compañía se han mostrado optimistas sobre sus perspectivas para la segunda mitad del 2022 y han ampliado sus planes para recuperar el crecimiento de suscriptores.

En el informe se detalla lo siguiente: "Es una prioridad clave volver a acelerar el crecimiento de los ingresos para evolucionar y mejorar nuestra monetización. En los primeros días de la plataforma, mantuvimos nuestros precios muy simples con un solo nivel de plan. En el 2014, introdujimos tres niveles de precios para segmentar mejor la demanda. En el futuro, nos centraremos en monetizar mejor el uso".

En parte, esto será impulsado por la llamada "represión" de Netflix. En abril, los ejecutivos del gigante del streaming declararon que alrededor de 100 millones de hogares compartían una contraseña con otra cuenta. Desde entonces, han seguido dos estrategias diferentes para abordar este problema. En primer lugar, Netflix probó un sistema en Chile, Costa Rica y Perú en el que se añadía un recargo de 2,99 dólares a las cuentas que querían compartir sus credenciales fuera del hogar. En segundo lugar, se ha revelado el 19 de julio que el servicio de streaming ha empezado a estudiar una función alternativa de "añadir un hogar" en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El nuevo sistema concede a los clientes que pagan la factura la opción de añadir hogares enteros (en lugar de usuarios individuales) a sus suscripciones mensuales existentes por una pequeña cuota. En una entrada del blog (opens in new tab) en la que se anuncia la medida, Netflix dice que los miembros de su plan básico pueden añadir un hogar adicional, el estándar hasta dos adicionales y el premium hasta tres adicionales.

El informe elogia muchos de los programas de Netflix, con especial atención al enorme éxito de Stranger Things. Aunque eso es algo con lo que el gigante del streaming no podrá contar en la segunda mitad del año.

Al final, ni tan mal

Parece muy extraño considerar la pérdida de más de 970.000 suscriptores como una pequeña victoria, pero así es como probablemente se sientan los ejecutivos de Netflix, porque saben que podría haber sido mucho, mucho peor.

Eso es especialmente cierto porque Netflix ha pasado los últimos tres meses comportándose como una empresa en caída libre. A raíz de la pérdida original de suscriptores, Netflix se lanzó a cancelar programas de alto perfil como Raising Dion y Space Force.

Además, los ejecutivos despidieron al Director de Liderazgo Creativo y Desarrollo de Animación Original del gigante del streaming, Phil Rynda, y su marcha ha desencadenado un baño de sangre para los proyectos de animación previstos y en curso.

The Twits, de Roald Dahl, que se había anunciado a bombo y platillo, fue eliminada, al igual que las nuevas series basadas en la querida serie de cómics Bone, de Jeff Smith, Toil and Trouble, de Lauren Faust, y Wings Of Fire, que estaba siendo supervisada por Ava DuVernay, de Selma. La película épica de animación Pearl, de Meghan Markle, la primera oferta de la carísima asociación de Netflix con la duquesa, también fue cancelada.

A esto le han seguido dos rondas de despidos, y se ha corrido la voz en la industria del cine y la televisión de que Netflix se estaba apretando el cinturón y deteniendo sus generosos planes de gasto.

La verdad es que hay una razón por la que la cifra que ha comunicado Netflix es de 970.000 y no mucho más alta, y esa razón es Stranger Things. La cuarta temporada de la serie ha batido récords, posiblemente ayudada por la decisión de Netflix de dividir el estreno en dos partes, con la segunda cayendo el 1 de julio. ¿Por qué eligió Netflix esa fecha? Estos resultados cubren el periodo hasta el 30 de junio. La próxima vez, no tendrán al Club del Fuego Infernal para ayudarles, así que será interesante ver si películas gigantes como El Hombre Gris o grandes proyectos de fantasía como The Sandman serán suficientes para mantener el interés de los suscriptores.