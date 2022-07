Miles de cuentas de Twitter puestas a la venta en la dark web

Los datos de las cuentas de más de cinco millones de usuarios de Twitter se están vendiendo en los foros de la dark web por 30.000 dólares.

El criminal, que se hace llamar "devil", está vendiendo los datos de 5,4 millones de usuarios, aparentemente obtenidos mediante la explotación de una vulnerabilidad descubierta en enero del 2022.

Al parecer, Twitter ha parcheado el agujero e incluso ha compensado con 5.040 dólares a la persona que lo encontró, que se hace llamar "zhirinovskiy".

Investigando la filtración

La base de datos incluye datos públicos, direcciones de correo electrónico utilizadas para registrar la cuenta y números de teléfono. Aunque el hecho de que no se incluyan las contraseñas en el conjunto de datos ayuda definitivamente a la seguridad, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono podrían seguir utilizándose para otras formas de suplantación de identidad, robo de identidad e incluso para hacerse con una cuenta completa.

El vendedor afirma que la base de datos incluye información sensible sobre "celebridades, empresas, personas al azar, OGs, etc". También se dijo que se publicó un vistazo a la base de datos en el foro de discusión y filtración de datos, Breach Forums, donde se confirmó su autenticidad.

Twitter dijo que estaba investigando el asunto, pero se ha abstenido de hacer más comentarios hasta ahora.

La red social de microblogging ha sido noticia últimamente, por las idas y venidas con el excéntrico multimillonario Elon Musk sobre su posible compra de la plataforma.

Aunque en un principio, el CEO de Tesla expresó su intención de comprar el pajarito azul, decidió retirarse, ya que parece que Twitter no compartió datos exactos sobre el número de bots y cuentas falsas en la red, ni cómo planea reducir este tipo de fraude.

La dirección de Twitter sigue manteniendo sus informes anteriores de que los bots representan menos del cinco por ciento de todas las cuentas de Twitter. Según Business Of Apps (opens in new tab), Twitter tiene unos 450 millones de usuarios activos.

