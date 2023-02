Microsoft y Nintendo firman un acuerdo histórico para Call of Duty

Nintendo y Microsoft han llegado a un acuerdo legal histórico a largo plazo para que Call of Duty vuelva a las consolas de Nintendo.

En una publicación en Twitter (opens in new tab) del vicepresidente y presidente de Microsoft, Brad Smith, se ha anunciado un "acuerdo legal vinculante de 10 años" entre Microsoft y Nintendo, que promete llevar la franquicia Call of Duty a los jugadores de Nintendo.

Según el anuncio de Microsoft, Call of Duty llegará a los jugadores de Nintendo "el mismo día que a Xbox, con paridad total de características y contenidos, para que puedan disfrutar de Call of Duty igual que los jugadores de Xbox y PlayStation. Nos comprometemos a proporcionar a largo plazo el mismo acceso a Call of Duty a otras plataformas de juego".

Esto tiene enormes ramificaciones para la industria del videojuego en su conjunto, así como para los propietarios de Nintendo Switch. El regreso de una de las mayores franquicias de videojuegos a una consola que, tradicionalmente, no ha contado con Call of Duty supone grandes cambios para los fans de Nintendo. Los juegos de Call of Duty no han salido en las consolas de Nintendo desde antes de la Wii U. El regreso de la serie FPS de renombre mundial a las plataformas de Nintendo viene como una especie de sorpresa, pero no inoportuna.

Aunque aún no se han anunciado planes concretos, no es descabellado suponer que Call of Duty llegará, de alguna forma, a Nintendo Switch más pronto que tarde.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BOFebruary 21, 2023 See more

Problemas de confianza

(Image credit: Activision Blizzard)

Este anuncio se produce a la sombra de la inminente demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Microsoft por los esfuerzos de esta última por adquirir Activision Blizzard, los creadores de Call of Duty. La FTC argumenta que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft crearía un monopolio en la industria del videojuego e infringiría las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

No es casualidad que el anuncio de Brad Smith termine afirmando que "Microsoft se compromete a proporcionar a largo plazo igualdad de acceso a Call of Duty a otras plataformas de juego, aportando más opciones a más jugadores y más competencia al mercado de los videojuegos". Está claro que el gigante de los videojuegos intenta contrarrestar la idea de que están cultivando un monopolio dentro de la industria.

Queda por ver si este movimiento será suficiente para satisfacer a la FTC. Sin embargo, lo que está claro es que este acuerdo tiene importantes ramificaciones para los consumidores.

Aunque el anuncio sólo menciona Call of Duty por su nombre, el tuit menciona un "compromiso para llevar los juegos de Xbox y los títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores en más plataformas", es decir, títulos en plural. Aunque desconocemos el alcance exacto y la ambición de este compromiso, es emocionante pensar que más títulos de Activision podrían llegar a Nintendo Switch.

Las implicaciones del acuerdo aún se desconocen, pero podrían configurar el panorama de la industria a lo grande. A corto plazo, nos vemos obligados a preguntarnos qué aspecto tendría Call of Duty en Nintendo Switch. ¿Se limitará a una adaptación de Call of Duty Warzone o habrá títulos más técnicos como Call of Duty: Modern Warfare 2 en Switch? Aunque es demasiado pronto para saber con certeza qué nos depararán exactamente los 10 años de cooperación prometidos, esperamos que se traduzcan en más posibilidades de elección para los consumidores. Una cosa es segura: ¡son tiempos interesantes!