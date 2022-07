Microsoft Word añade por fin esta útil función de edición

Editar y revisar documentos de Microsoft Word pronto será mucho más interactivo gracias a una nueva actualización de OneDrive.

La compañía ha revelado que está trabajando en una nueva función para su plataforma de almacenamiento en la nube que pretende facilitar el intercambio y la revisión de archivos de Microsoft Word online.

La actualización significará que los usuarios web de Microsoft Word podrán ahora simplemente hacer clic en el comando Compartir en el botón del mismo nombre, y luego añadir a las personas que necesitan para revisar el documento para empujarlo a OneDrive.

Comparte Microsoft Word con OneDrive

Los usuarios pueden entonces seleccionar la nueva opción "permitir revisión", dando a las personas seleccionadas acceso al documento de Word que necesita ser revisado.

En la hoja de ruta oficial de Microsoft 365 (opens in new tab) aparece como "Modo de revisión de documentos de Word en el cuadro de diálogo de uso compartido", y la función está todavía "en desarrollo". Sin embargo, se espera que esté disponible desde julio del 2022, por lo que los usuarios ya no tendrán que esperar mucho.

La noticia es la última actualización de Microsoft Word, ya que la compañía busca asegurar que su plataforma esté equipada para los usuarios que adoptan el nuevo mundo del trabajo híbrido.

Esto incluye otra actualización que permitirá a los usuarios cambiar fácilmente entre la edición, la revisión y la visualización de un documento, poniendo al Word a la altura de su gran rival Google Docs.

Los usuarios verán ahora un nuevo botón de edición en la cinta de Microsoft Word, que al hacer clic, ofrece tres opciones. Editar, que está activado por defecto, permite al usuario hacer cambios directos en el documento, Revisar, que permite al usuario sugerir alteraciones, sugerencias o comentarios, y Ver, que sólo permite echar un vistazo al documento sin hacer cambios.

La empresa también ha anunciado recientemente que su popular función de escritura predictiva llegará pronto a Word en Mac. La herramienta Editor Text Predictions se anticipa a tus próximas palabras y te sugiere palabras o frases a medida que escribes, lo que mejora en gran medida el proceso de escritura para los mecanógrafos lentos.