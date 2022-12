Microsoft planea una "super app" única para todas tus necesidades

(Crédito de imagen: Asif Islam via Shutterstock)

Al parecer, Microsoft está considerando la posibilidad de crear una "super aplicación" todo en uno con la que desafiar el dominio de Apple y Google en el espacio de las búsquedas móviles.

Según ha publicado The Information (opens in new tab), la aplicación podría combinar compras, mensajería, búsquedas web y noticias, entre otros conceptos, lo que la convertiría en una plataforma única para la mayoría de las necesidades personales diarias.

Al parecer, los ejecutivos de Microsoft han estado buscando una solución para aumentar el negocio publicitario de la empresa y su búsqueda Bing. Al lanzar una plataforma todo en uno, la empresa también podrá atraer clientes a sus otros productos generadores de ingresos, como Microsoft 365 (antes Office 365).

La “Super App” de Microsoft

Aparte de la Surface Duo basada en Android, Microsoft lleva bastante tiempo ausente del mercado de los smartphones, después de una década de intentos sin éxito con su propio sistema operativo Windows Phone.

Con la atención desviada una vez más de sus familias de portátiles y tablets, parece que Microsoft está listo para un segundo intento de atraer a la gente a su propia interfaz móvil, aunque con especulaciones y rumores en abundancia, no está claro si esta aplicación estará destinada a dispositivos iOS y Android (eso si es que se lanza).

The Information detalla la inspiración para una posible "super app", que procede de la plataforma de propiedad china WeChat, que combina vídeo y llamadas con compras y juegos.

Puede que Microsoft no se quede atrás en su ambición de crear una gran plataforma central para sus clientes. Reuters informa de que el propietario de Tesla y Twitter, Elon Musk, también ha expresado su interés en crear un producto de este tipo, que podría llevar el nombre de "X".

TechRadar se ha puesto en contacto con Microsoft para obtener más información sobre la creación de esta "super aplicación". Ampliaremos esta noticia si recibimos respuesta.