Microsoft lanza un nuevo navegador web para Android que le hará competencia a Chrome

Si estás buscando un navegador web diferente que sirva para Android, Microsoft tiene una sorpresa para ti. Aunque a muchas personas les sorprende que la compañía haya tardado tanto en desarrollar una versión del navegador Edge para Android, el lanzamiento inesperado de esta nueva versión posiblemente sea aún más sorprendente.

Sin embargo, esto es exactamente lo que ha sucedido. De repente ha aparecido una versión de vista previa del navegador Microsoft Edge en Google Play, lo cual ofrece a los usuarios de Android una nueva opción para navegar por la web. Basado en el motor Chromium, en estos momentos, Edge Canary está disponible para que lo pruebes en tu móvil.

Para cualquiera que haya invertido su tiempo y esfuerzo en pasar de Internet Explorer o de la versión heredada de Edge a la versión basada en Chromium en Windows 10, la llegada de un nuevo navegador de Android es una gran noticia, puesto que te permite permanecer en el ecosistema cuando te cambias de móvil.

El navegador funciona, en gran parte, como esperábamos, y además es posible sincronizar los datos de navegación entre dispositivos. Esto significa que puedes empezar a navegar por la web en tu PC y continuar fácilmente desde donde lo dejaste en tu smartphone gracias a la sincronización de pestañas abiertas.

Otras funciones que podemos encontrar en esta primera versión del navegador Edge para Android incluyen: traducción con tecnología de Bing, prevención de seguimiento, el filtro Smartscreen de Microsoft Defender y la opción de elegir entre temas claros y oscuros. No obstante, por ahora no admite soporte para extensiones de navegador, y no es seguro si esto cambiará en el futuro.

Tu opinión es importante

Como se trata de una versión preliminar, puede que el navegador de Edge para Android, de momento, no sea muy estable. Microsoft está abierto a escuchar comentarios de cualquiera que lo haya instalado, ya sean apuntes positivos o negativos. Además, la compañía dice:

"¿Quieres ser uno de los primeros en obtener una vista previa de las novedades? ¡Los canales de vista previa de Microsoft Edge ya están disponibles para móviles! Este es el canal de Microsoft Edge Canary para Android. Canary se actualizará todos los días para mantenerte informado sobre nuestro progreso. Tus comentarios son lo que nos ayuda a mejorar, así que descárgatelo ahora y haznos saber lo que piensas".

Si estás interesado en probar esta versión de Edge para Android, está ya disponible para descargar de forma gratuita en Google Play y es compatible con todas las versiones del sistema a partir de Android 5.

Vía Ghacks