Más indicios de que van a llegar los iPad y MacBook OLED, ya que los mini-LED caen en picado

Los rumores que apuntan al desarrollo de iPads y MacBooks OLED llevan varios años circulando, y los últimos datos sugieren que el inevitable abandono de los paneles mini-LED por parte de Apple hará que esta popular tecnología de visualización pase a un segundo plano.

Según la firma de análisis Display Supply Chain Consultants (según The Elec (opens in new tab)), la demanda de paneles mini-LED aumentará en el 2024 antes de estancarse en el 2025 y años posteriores, a medida que Apple vaya centrando su atención en las pantallas OLED.

Este calendario encaja con informes anteriores que sugieren que los primeros modelos de iPad Pro y MacBook equipados con OLED podrían llegar el año que viene. No obstante, cabe señalar que se espera que los fabricantes de televisores, entre ellos Samsung, sigan utilizando la tecnología mini-LED hasta el 2027.

¿Por qué le interesa a Apple la transición de mini-LED a OLED? Por un lado, los paneles OLED son más finos y ligeros que los mini-LED, lo que da a los fabricantes libertad para crear diseños más elegantes de portátiles y tablets. También son una opción más adecuada para las pantallas plegables, y se rumorea (opens in new tab) que Apple ya está trabajando en un MacBook plegable de 20 pulgadas.

iPad Pro 12.9 (Image credit: Future)

Pero el salto en calidad de imagen que ofrecen los paneles OLED es un atractivo aún mayor que las ventajas de diseño de esta tecnología. En comparación con sus homólogas mini-LED, las pantallas OLED ofrecen una mejor relación de contraste, mejores ángulos de visión y, cuando se combinan con fondos de pantalla y temas oscuros, un menor consumo de batería, ya que los píxeles se iluminan individualmente (es decir, no dependen de una retroiluminación específica).

Apple ha utilizado la tecnología OLED en sus mejores iPhones desde hace varios años, lo que nos da una pista sobre el tipo de calidad de imagen que podemos esperar de un iPad equipado con OLED. La transición a la tecnología de pantalla OLED en los mejores iPads y MacBooks de Apple ha llevado más tiempo porque es más intensivo en mano de obra (léase: caro) producir paneles OLED en tamaños más grandes, en particular con las limitaciones técnicas de Apple. Se dice que la compañía quiere utilizar paneles OLED de "estructura en tándem", que ofrecen más brillo y plantean un riesgo mucho menor de quemado de imagen (importante para los ordenadores / tablets que la gente tendrá durante años).

Grandes cambios para los productos pequeños

Apple podría introducir la tecnología de pantalla micro-LED con la próxima iteración del Apple Watch Ultra. (Image credit: Apple)

Curiosamente, otros informes indican que Apple comenzará a alejarse de la tecnología OLED en sus categorías de productos de bolsillo. Según rumores recientes, el gigante tecnológico se ha comprometido a incorporar pantallas micro-LED a los nuevos modelos de iPhone y Apple Watch a partir del 2024.

Según Mark Gurman, experto residente en Apple de Bloomberg, la próxima generación de pantallas del Apple Watch estará "diseñada para ofrecer colores más brillantes y vibrantes" y "hacer que el contenido parezca pintado encima del cristal."

En otras palabras, el futuro de los iPhone y los Apple Watch es -literalmente- brillante, y tiene sentido que Apple pueda estar pensando en presentar un iPad o MacBook equipado con OLED más o menos al mismo tiempo que su primer Apple Watch equipado con micro-LED.

El 2024, por tanto, tiene todas las papeletas para ser un año realmente importante para las principales gamas de productos de Apple, lo que supondría un cambio refrescante con respecto a las actualizaciones poco innovadoras que hemos visto en los iPhone, iPad y MacBook de la compañía en los dos últimos años (aparte de los chips que los alimentan).