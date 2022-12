Marruecos vs España: a qué hora es el partido y dónde verlo

Marruecos se enfrentará a España en los octavos de final del Mundial 2022 en la calurosa ciudad de Al Rayyan, la primera vez que los africanos llegan a esta fase del torneo desde hace 36 años. Por otro lado, España quiere seguir avanzando en el torneo para alcanzar, por lo menos, los cuartos de final, que es lo mínimo que la afición exige a La Roja. ¿Podrán los campeones de 2010 detener el rugido de los Leones del Atlas? Aquí te contamos cómo ver en directo el Marruecos vs España de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Marruecos vs España (Image credit: FIFA) Fecha: martes, 6 de diciembre Hora de inicio: 16:00 (hora de Madrid) Estadio: Education City Stadium (Al Rayyan) Emisión en directo: La 1 de TVE Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Marruecos fue el sorprendente primer clasificado de un grupo en el que también estaban Croacia y Bélgica, pero con siete puntos en sus tres partidos, los norteafricanos han sido uno de los equipos que han desempeñado un fútbol más efectivo en lo que va de Mundial. Cerraron la fase de grupos con una victoria por 2-1 sobre Canadá y son un equipo que sólo se juega el orgullo, pero con un equipo plagado de jugadores acostumbrados a las grandes ocasiones, los de Walid Regragui no se amilanarán ante los nuestros, a los que se supone más nivel.

La fase de grupos de España terminó de forma muy distinta a como empezó. La derrota por 2-1 a manos de Japón restó brillo al 7-0 endosado a Costa Rica una semana antes, aunque esa abultada goleada fue precisamente lo que dio a los de Luis Enrique el pase a fase eliminatoria. De este modo, La Roja se clasificó en segunda posición por detrás de los Samuráis Azules (que ya van camino a casa tras verse las caras ayer con los aún subcampeones mundiales), cuando muchos esperaban que estuviese luchando con Alemania por el primer puesto del Grupo E. En teoría a España le ha tocado el "camino fácil" hasta la final. ¿Pero tendrá Marruecos algo que decir al respecto?

El Marruecos-España arranca en el estadio Education City de Al Rayyan a las 16:00, hora peninsular.

Marruecos vs España : ¿dónde verlo?

Este Mundial está siendo ofrecido en abierto por televisión por la 1 de TVE, cadena que tiene las emisiones de los partidos más importantes del campeonato. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver por la 1 de Televisión Española a partir de las 16:00.

Mediapro también tiene los derechos para la emisión de los 64 partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. De esta manera, podremos ver por 19,99 euros este evento deportivo tan especial suscribiéndonos a través de la página GolMundial.com. Asimismo, Movistar+ llegó a un acuerdo con Mediapro para poder retransmitir en su plataforma todo el Mundial. Así, los usuarios que cuenten con los paquetes "LaLiga" y "Todo el Fútbol" podrán disfrutar también de la competición.

(Image credit: FIFA)

Cómo ver el Marruecos vs España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal de la antena / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En España se pueden ver los partidos del Mundial por internet, accediendo a la web de RTVE (opens in new tab). Desde esta página puedes ver la emisión en directo de todos los canales de Televisión Española y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan por la 1.

Cómo ver Marruecos vs España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.