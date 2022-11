Los teléfonos no se están vendiendo bien este año, según Qualcomm, y el Black Friday podría ser el momento de comprarte uno

Podría pensarse que la salida de una pandemia, con la gente de nuevo en la calle, impulsaría la demanda de móviles, pero parece que es todo lo contrario, ya que las ventas podrían bajar un 10% o más este año.

Según Qualcomm, que en su último comunicado de resultados (visto por The Verge (opens in new tab)) predijo que podría haber un "descenso porcentual de dos dígitos" en el volumen de teléfonos móviles este año, en comparación con el año pasado. Se trata de una caída mayor de la esperada, ya que la empresa ha revisado una estimación anterior de un descenso de un solo dígito.

¿A qué se debe la falta de demanda? Qualcomm apunta al incierto entorno económico, lo que tiene sentido: los smartphones tienden a ser caros, y es posible que los nuevos no sean lo primero en la lista de deseos de la gente, cuando el dinero es una preocupación.

Curiosamente, el informe de Qualcomm también afirma que, debido a un "rápido deterioro de la demanda" junto con la "relajación de las restricciones de la oferta" en la industria de los semiconductores (que anteriormente había frenado la producción de teléfonos), algunas empresas tienen ahora un gran inventario de móviles que están luchando por vender.

Qualcomm no mencionó empresas concretas, pero The Verge señala que es probable que tanto Samsung como Apple estén entre ellas, ya que informes anteriores sugerían que Samsung tenía un gran número de teléfonos en stock, mientras que Apple habría abandonado sus planes de aumentar la producción de la línea iPhone 14 (opens in new tab).

Las ofertas de móviles en el Black Friday podrían ser mejores este año

Si las afirmaciones y predicciones de Qualcomm son exactas (y probablemente será así, ya que la empresa suministra componentes para muchísimos smartphones, por lo que saben lo que ocurre en el sector), entonces muchas empresas podrían tener stock que están deseando rotar.

De hecho, el informe de Qualcomm señala incluso que hay "aproximadamente 8-10 semanas de inventario elevado", por lo que las cosas podrían no estabilizarse hasta el 2023.

Todo esto significa que las empresas podrían estar dispuestas a bajar los precios de los teléfonos para ayudar a cambiarlos durante los próximos dos meses, y ese momento coincide con el Black Friday, que este año cae el 25 de noviembre.

Así que es probable que veamos algunas ofertas llamativas en smartphones tanto en el propio Black Friday como en los días previos y posteriores, incluido el Cyber Monday del 28 de noviembre, ya que son las principales oportunidades para que los fabricantes de smartphones aumenten sus ventas.

Además, la razón que se aduce para la falta de demanda es que el dinero es escaso y los costes se disparan para mucha gente, por lo que es probable que los precios reducidos sean aún más importantes y atractivos para los compradores, así como para los vendedores. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente estar atentos a las ofertas de teléfonos del Black Friday (opens in new tab) de este año, ya que estas ofertas están empezando a aparecer.