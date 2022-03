Los nuevos MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M2 podrían llegar a finales de este año

El gran evento de Apple del 8 de marzo ya ha pasado, pero todavía seguimos esperando el lanzamiento del nuevo MacBook Air y del MacBook Pro de 13 pulgadas. Ahora, un nuevo informe afirma que tenemos que seguir teniendo paciencia, ya que todavía habrá que esperar bastante más.

Muchos creíamos que estos dos nuevos portátiles serían presentados en el evento de marzo, y estábamos tan seguros de ello, que el lanzamiento del nuevo Mac Studio y el Studio Display nos pilló casi por sorpresa. Lamentablemente, según un informe de 9to5Mac, parece que tendremos que esperar a finales de este año para que Apple lance estos dispositivos.

Según fuentes anónimas, los dos nuevos MacBooks equiparán el rumoreado próximo chip M2, cuyo nombre en clave es J413 y al que internamente se refieren como "Staten". Por lo que dicen esas fuentes, este SoC estará basado en el chip A15 Bionic de Apple, que es el que encontramos en el iPhone 13, aunque lógicamente, será una versión mejorada de ese procesador, destinada para ordenadores, y no para dispositivos móviles.

Estas fuentes afirman que el chip M2 contará con los mismos 6 núcleos para su CPU, pero que la GPU será más potente, de 10 núcleos. Eso supondrían dos o tres núcleos más para la GPU que lo que tiene el M1 (que cuenta con versiones de GPU con 7 y 8 núcleos), y todavía no se sabe si habrá una actualización en el número de núcleos del motor neuronal del SoC o cualquier otra característica adicional.

El informe también sugiere que igualmente la compañía está trabajando en los chips M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra, y que este último tendrá una impresionante CPU de 24 núcleos, pero lo cierto es que para eso todavía queda mucho, por lo que aún es pronto para especular.

No hay garantías de que todo esto sea cierto

El hecho de que este informe proceda de fuentes anónimas, no quiere decir que no pueda estar en lo cierto. Pero sí que es imposible diferenciar lo que son conjeturas de lo que son hechos reales, por lo que hasta que no tengamos confirmación oficial, debemos tomarnos todo esto con cierta dosis de escepticismo.

Si bien no hay razón para dudar de que las fuentes de 9to5Mac sean legítimas; al fin y al cabo, fueron ellos los primeros que afirmaron que el Mac Studio y el Studio Display estaban en camino, no todos los detalles de su exclusiva fueron precisos. El Studio Display no es un monitor 7K sino 5K, por ejemplo, y Mac Studio y Studio Display no estaban "en proceso" con la intención de lanzarlos en el WWDC, sino que ya estaban listos para hacer su debut menos de una semana después de que publicaran esa noticia.

En resumen, este tipo de filtraciones pueden ir bien encaminadas hacia la verdad, pero no podemos saberlo a ciencia cierta hasta que la información se confirme de forma oficial, y aun así, muchas veces solo aciertan parcialmente. El problema es que nunca podemos saber cuál de los datos es certero y cuál no, y sobre todo cuando se trata de Apple, que le encanta no decir ni media, y jugar al despiste.

En referencia al lanzamiento de los nuevos MacBook Pro y MacBook Air, si bien había filtraciones contradictorias respecto a si vendrían con un rediseño o no, o si contarían con el chip M2, lo cierto es que en el hecho mismo de que se presentarían en el evento de marzo, todas las fuentes parecían coincidir. Por eso, todo el mundo se esperaba el anuncio de los portátiles en el evento, y al final no fue así.

Lo único que podemos saber prácticamente con seguridad, es que antes o después veremos un nuevo MacBook Air este 2022, y ahora todo apunta a que será a finales del año. Se trata del portátil más popular de Apple, y es posiblemente el mejor del mercado ahora mismo. No podemos imaginarnos bajo ningún concepto que la compañía no renovara esta línea de producto. Pero sinceramente, con Apple no se puede poner la mano en el fuego con nada.

Lo único que está clarísimo, es que a Apple le encanta sorprendernos y anunciar cosas que nadie esperaba. Es una estrategia de marketing que a la compañía le ha funcionado muy bien en los últimos años, por lo que estamos seguros de que seguirán haciendo lo mismo.

