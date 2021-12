Los juegos de Android llegan a Windows 11 con Google Play

Los Game Awards, presentados por Geoff Keighley, se celebraron anoche, y lo hicieron con una buena dosis de sorpresas.

Google fue una de las muchas compañías que aparecieron, anunciando que las aplicaciones de Android de la tienda Google Play Games llegarán tanto a Windows 11 como a Windows 10 en el 2022.

Se trata de un esfuerzo que está realizando la propia Google. Mientras que Microsoft tiene un acuerdo con Amazon para alojar aplicaciones Android de la Amazon App Store en la rediseñada Microsoft Store en Windows 11, este es un enfoque diferente de Google.

Será una aplicación propia, que permitirá a los usuarios con una cuenta de Google Play descargar sus juegos de Android sin tener que volver a comprarlos. También podrán reanudar donde lo dejaron en un juego en su dispositivo con Windows.

¿Cómo funcionará la aplicación?

Google no dio muchos detalles durante The Game Awards, pero la compañía sí explicó a The Verge que estará disponible en Windows 10 y superior.

Si estás jugando a un juego en tu Pixel 6 Pro, por ejemplo, y decides cambiar a tu dispositivo Windows, podrás continuar con tu progreso a través de esta nueva app de Google.

"A partir del 2022, los jugadores podrán experimentar sus juegos favoritos de Google Play en más dispositivos: cambiando sin problemas entre un móvil, una tablet, un Chromebook y, próximamente, un PC con Windows", ha explicado en un comunicado Greg Hartrell, Director de Producto de Juegos en Android y Google Play. "Este producto creado por Google lleva lo mejor de Google Play Games a más portátiles y PCs de sobremesa, y estamos encantados de ampliar nuestra plataforma para que los gamers disfruten aún más de sus juegos Android favoritos. Pronto tendremos más información".

Es un movimiento sorprendente, pero que siempre ha parecido inevitable desde que se anunció que la Amazon App Store llegaría a la Microsoft Store en Windows 11.

Análisis: Está pasando antes de lo que esperábamos

Ya hemos dicho antes que sería cuestión de tiempo que Google estuviera interesado en llevar las aplicaciones de Android a Windows, pero es mucho antes de lo que esperábamos por parte de la compañía.

Es cierto que, por ahora, solo se trata de juegos de la Google Play Store, pero podría ser el comienzo para que otras categorías de aplicaciones acaben llegando a Windows.

Dado que las aplicaciones de Amazon ya se están probando en el canal de desarrolladores de Windows Insider, en el que se pueden probar las funciones en desarrollo para Windows, parecía que Google era el extraño en esta asociación. Ya había esfuerzos no oficiales en los que se podían ejecutar sus aplicaciones de Android en Windows 11.

Google Play Games podría tener un impacto en Windows, pero eso depende de si los juegos más populares estarán disponibles. En la Google Play Store, juegos como Candy Crush, Coin Master y Monopoly aparecen constantemente en las listas, por lo que será importante tenerlos disponibles en esta nueva aplicación para Windows.

No será extraño que juegos como Minecraft aparezcan también en la aplicación, ya que es propiedad de Microsoft, pero depende de si los desarrolladores quieren que sus juegos aparezcan también en la aplicación.

Al igual que con otros escaparates que los usuarios pueden visitar en sus dispositivos Windows, como Steam y Epic Games Store, puede ser un reto mostrar a los usuarios cuáles serán los beneficios de tener Google Play Games en Windows. Algunos pueden pensar que se trata de una tienda más que atascará su PC.

Sin embargo, poder recuperar tu progreso en Candy Crush puede ser una característica tentadora para algunos. Este esfuerzo podría animar a Google a traer no solo más juegos a esta aplicación, sino también otras categorías de la Google Play Store con el tiempo.