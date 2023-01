Los estados de WhatsApp de voz van a llegar, pero con limitaciones

WhatsApp pronto te permitirá decir de viva voz cuál es tu estado.

La nueva función de actualización de estado está anidada entre un lote bastante amplio de próximas funciones de WhatsApp. Según WABetaInfo (opens in new tab), la compañía está trabajando en 10 nuevas herramientas. La mayoría están disponibles actualmente a través de la versión beta de la aplicación para Android, con una exclusiva para dispositivos iOS.

En Android, WhatsApp está probando actualmente actualizaciones de estado de voz que permiten a los usuarios grabar y compartir notas de voz como un estado en lugar de texto plano. Tendrás un tiempo máximo de grabación de 30 segundos, y si no te gusta lo que oyes, puedes desechar el estado antes de grabar otra actualización. Se confirma que las notas están cifradas de extremo a extremo, "lo que garantiza que sólo las personas que elijas con tu configuración de privacidad puedan escucharlas". Además, desaparecen automáticamente al cabo de 24 horas o puedes borrarlas tú mismo en cualquier momento.

Sin embargo, hay restricciones para la versión actual de las actualizaciones de estado por voz. No todo el mundo que se descargue la aplicación beta tendrá la oportunidad de grabar actualizaciones, ya que sólo se envía a unos pocos elegidos. Además, los demás usuarios tendrán que tener instalada la versión beta en sus teléfonos para poder escuchar esos audios.

Mejorar la transferencia del chat

A continuación, el equipo de desarrollo está trabajando en una función renovada de transferencia de chats (opens in new tab) para trasladar de forma segura tu historial de chats a un nuevo dispositivo Android sin necesidad de utilizar Google Drive, eliminando así al intermediario. La migración funciona abriendo primero la herramienta de transferencia de chat en el teléfono antiguo y, a continuación, escaneando un código QR en la copia de WhatsApp del nuevo dispositivo. Parece que esto es exclusivo de los teléfonos Android, ya que según WABetaInfo (opens in new tab), una versión para iOS "no está prevista por el momento".

Y los últimos cambios dignos de mención (opens in new tab) en Android son las nuevas funciones de bloqueo de accesos directos. Una te permitirá bloquear a una persona dentro de la lista de chats sin tener que abrir toda la conversación, mientras que la otra permite a los usuarios bloquear contactos desde dentro de una notificación. Ten en cuenta que esta última función sólo aparece cuando recibes un mensaje de una fuente desconocida. Así, no bloquearás accidentalmente a alguien que conoces.

Exclusivo para iPhone

Para iOS, WhatsApp está añadiendo pestañas a la aplicación de la cámara para que puedas cambiar entre hacer fotos o grabar vídeos sobre la marcha en lugar de mantener pulsado el botón en pantalla. Se desconoce si el modo de vídeo continuará grabando después de cambiar al modo de foto o si se detendrá. Esperemos que sea lo primero, porque sería decepcionante que la grabación se detuviera tras cambiar.

Por desgracia, el programa beta de iOS para WhatsApp está completo, así que los nuevos propietarios de iPhone interesados no podrán probar el próximo modo de cámara. La última beta de Android, sin embargo, todavía tiene espacio para probadores a través de Google Play Store. Las fechas oficiales de lanzamiento siguen siendo desconocidas.