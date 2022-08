Lo sentimos, fans de Apple, pero lo más seguro es que el próximo MacBook Pro no cuente con un chip M2 Pro o M2 Max

Parece que Apple se va a guardar los chips M2 Pro y M2 Max para las generaciones del MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas del año que viene, por lo que no veremos esos chips en los MacBook Pro que esperamos a finales de este 2022, según nuevos rumores.

El analista de la industria Ming-Chi Kuo (opens in new tab) dice que los próximos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chip M2 se comenzarán a producir en el cuarto trimestre de 2022, pero ha añadido que esos modelos no contarán con los esperados chips de TSMC fabricados sobre un proceso de 3nm, que es lo que se espera para los M2 Pro y M2 Max.

Parece que la producción de chips de 3nm no comenzará hasta la primera mitad de 2023, por lo que los próximos MacBook Pro seguramente cuenten con el chip M2 estándar de 5nm que es el que tienen el nuevo MacBook Air (opens in new tab) y el MacBook Pro de 13 pulgadas (opens in new tab). Teniendo en cuenta el historial de Apple con sus lanzamientos de portátiles, hay muchas posibilidades de que estos rumores estén en lo cierto.

Otras evidencias que apuntan al lanzamiento de los M2 Pro y Max el año que viene

Kuo y Trusted Reviews (opens in new tab) no son las únicas fuentes que afirman que Apple actualizará sus MacBook Pro con el M2 Pro o M2 Max en algún momento.

Según Mark Gurman, de Bloomberg (opens in new tab), los Pro se renovarán equipando el chip actualizado entre el primer y el tercer trimestre de 2023. También ha predicho que los nuevos chips M2 de gama alta se centrarán más en el aspecto gráfico, lo que coincide con los M1 Pro y M1 Max anteriores.

Será interesante ver lo que ofrecerán los nuevos chips M2 en esos MacBooks, aunque esperamos que no cuenten con el mismo problema que tiene el actual MacBook Pro M2, que tiene un SSD más lento (opens in new tab) que el del MacBook Pro M1 debido a su configuración.

Sea como sea, no sabremos nada a ciencia cierta hasta que Apple anuncie algo de forma oficial, por lo que no podemos dar por hecho que esta información esté en lo cierto, aunque tenga papeletas de estarlo.