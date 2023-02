Las nuevas incorporaciones al reparto de la temporada 4 de The Umbrella Academy me tienen preocupada

Netflix ha desvelado tres nuevos personajes que aparecerán en la cuarta temporada de The Umbrella Academy, y no sé muy bien qué pensar de ellos.

El gigante del streaming ha confirmado que Nick Offerman, Megan Mullally y David Cross han firmado para aparecer en la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy (opens in new tab). Según el comunicado de prensa de Netflix, Offerman y Mullally interpretarán a los Doctores Gene y Jean Thibedeau, profesores de la universidad comunitaria (además de ser marido y mujer). Cross, por su parte, interpretará a un tímido hombre de negocios llamado Sy Grossman, que anhela reunirse con su hija perdida.

Y os preguntaréis, "¿y qué es lo que te preocupa de esto?"

Pues bien, antes que nada, dejadme matizar que no tengo nada en contra de estos tres actores. Offerman es un fichaje fantástico: sus actuaciones en The Last of Us (opens in new tab), Parks and Recreation, y muchas otras producciones son prueba de ello. Mullally, compañera de Offerman en Parks and Recreation, está igualmente maravillosa en Will and Grace, entre otras, mientras que Cross (Arrested Development, Men in Black) es otro fichaje brillante.

Así que no, mi preocupación con la cuarta temporada de The Umbrella Academy no va con los fichajes concretos, sino que el problema es uno que los fans de la televisión (especialmente los que disfrutan con las adaptaciones televisivas de otros medios) conocen muy bien.

El problema de Juego de Tronos

La última temporada de Juego de Tronos se vio muy afectada por no tener material original en el que basarse (Image credit: HBO)

Pues sí, me refiero al mítico problema que tuvo Juego de Tronos (opens in new tab). La serie de fantasía de HBO fue una de las más populares del mundo durante la década de 2010, pero su última temporada suscitó numerosas críticas por el controvertido desarrollo (o, más bien, subdesarrollo) de algunos personajes, el desconcierto de sus argumentos y un final que dejó a los espectadores decepcionados.

La razón por la que su última temporada empañó su legado para muchos fue que la adaptación televisiva se adelantó a la serie de libros original de George R R Martin. El legendario autor aún tiene dos novelas más por escribir, lo que significa que los guionistas de una de las mejores series de HBO Max tuvieron que forjar su propio camino para su tanda final de episodios.

Y ese es exactamente el problema al que ahora se enfrenta The Umbrella Academy. La serie de novelas gráficas homónima de Gerard Way y Gabriel Bá sólo consta de tres volúmenes, aunque un cuarto está en camino para el futuro. Con tres temporadas a sus espaldas, la serie The Umbrella Academy se ha puesto a la par del material original. Al igual que en Juego de Tronos, Steve Blackman, director de The Umbrella Academy, y su amplio equipo de guionistas, tienen que crear todo desde cero para su última temporada.

The Umbrella Academy family is getting even bigger: welcome Nick Offerman, Megan Mullally and David Cross to the cast in the final season! pic.twitter.com/RtOEQHSG9bFebruary 25, 2023 See more

Hay que reconocer que no es la primera vez que Blackman y compañía dan un giro novelesco a las obras de Way y Bá. La segunda temporada de The Umbrella Academy añadió tramas que no estaban presentes en las novelas gráficas, como la presentación de Lila Pitts y Harlan Cooper, y el romance de Vanya con Sissy Cooper. Por su parte, la tercera temporada de The Umbrella Academy introdujo a la Academia Sparrow, a la que en las novelas no se aludió hasta los últimos paneles ("viñetas") del tercer volumen y que ocupará un lugar destacado en el cuarto volumen. Sin embargo, sin mucho material original en el que basarse, la versión televisiva de la Academia Sparrow será sin duda diferente de sus homólogas de los cómics.

Y eso es lo que me preocupa de cara a la cuarta temporada. En mi crítica de la temporada 3 de The Umbrella Academy (opens in new tab), dije que era la "temporada más floja" de la adaptación de Netflix hasta la fecha. Las temporadas 1 y 2 se ciñeron en gran medida a las narrativas y los arcos de personajes vistos en los cómics. La tercera temporada de la serie no tuvo el lujo de adaptar prácticamente ningún elemento de los libros, lo que dio lugar a contenido original creado por el equipo de guionistas, la mayoría de los cuales parecían una repetición paso a paso de lo que ya habíamos visto antes (ya sabéis, presenciamos el apocalipsis del fin del mundo número 3...).

Luego está la preocupación por los Doctores Gene y Jean Thibedeau. Como profesores (que sufren el caso más extremo de deja vu, según la nota de prensa de Netflix), parece que ya se han encontrado antes con la familia Hargreeves (es decir, con la Umbrella Academy). Si ese es el caso, y si (como sospecho) los Thibedeaus son físicos especializados en teorías sobre viajes en el tiempo, la narrativa principal de la cuarta temporada podría girar en torno a la idea de un multiverso y/o líneas temporales ramificadas.

En un mercado cada vez más saturado de historias multiversales, sería de agradecer no ver otra película o serie haciendo lo mismo.

Argumentos a favor de la defensa

The Umbrella Academy necesita un gran final (Image credit: Netflix)

Todo esto no quiere decir que quiera que la adaptación televisiva de The Umbrella Academy fracase. Nada me gustaría más que estuviera a la altura de su potencial, nos diera una fantástica temporada final y permitiera a la familia Hargreeves caminar hacia el atardecer después de rectificar los errores de viaje en el tiempo que han cometido por el camino. Si el tráiler y la sinopsis oficial de la trama (una vez que se publiquen) sugieren que ese va a ser el caso, confiaré más en que Blackman y compañía ofrezcan un final digno para la serie.

Sin embargo, tal y como están las cosas, me preocupa un poco si la cuarta temporada de The Umbrella Academy estará a la altura de las expectativas.

Me encantan las novelas gráficas originales, así que realmente me gustaría que la serie fuera un éxito entre los nuevos fans. Quiero que estos personajes se tomen un respiro y, por una vez, salven el mundo como es debido. Quiero que hagan las paces entre ellos tras el trauma familiar que han sufrido, y quiero una conclusión emocionalmente satisfactoria de su viaje.

Ahora mismo, sin embargo, una parte de mí siente que me quedaré decepcionada. Espero equivocarme, pero a juzgar por las últimas revelaciones sobre los personajes y la posible repetición de tramas estancadas, me preocupa que la cuarta temporada de The Umbrella Academy pueda convertirse en otro Juego de Tronos, y eso sería una verdadera lástima.