La última actualización de Windows 11 está dando problemas a algunos gamers

El despliegue de la gran actualización de Windows 11 2022 (22H2) no ha ido precisamente con mucha fluidez, y ahora hay otro problema del que informar: Microsoft dice que algunos usuarios pueden experimentar "un rendimiento inferior al esperado en algunos juegos".

Se trata de la última entrada en la lista de problemas conocidos (opens in new tab) gestionada por Microsoft (según PC Gamer (opens in new tab)), y se describe como que los juegos son más lentos o sufren tirones al jugar. Si es algo que has notado desde que instalaste la actualización, no eres el único.

Según Microsoft, se debe a que algunos juegos y aplicaciones "activan inadvertidamente funciones de depuración del rendimiento de la GPU que no están pensadas para ser utilizadas por los consumidores", por lo que se trata de una función integrada en Windows 11 que se activa cuando no debería.

¿Tiene arreglo?

Microsoft ha interrumpido el despliegue de la actualización 22H2 en los ordenadores que cree que pueden ser vulnerables al fallo, pero si ya la has instalado, el consejo oficial es que actualizar los programas y juegos afectados a versiones más recientes "podría" ayudar a solucionar el problema.

Aparte de eso, Microsoft dice que está "trabajando en una solución y proporcionará una actualización en una próxima versión", así que, en otras palabras, tendrás que esperar hasta que se incluya una solución en un futuro parche de Windows 11.

Es posible que aún puedas volver a la versión anterior de Windows 11 mientras Microsoft resuelve su código: desde Configuración, selecciona Sistema, luego Recuperación y luego Volver para regresar a la versión del software sin la actualización 22H2 aplicada.

Baches en el camino

Cuando se actualizan millones de ordenadores, es inevitable que algunos de ellos se encuentren con algunos problemas, pero el objetivo es siempre asegurarse de que esos problemas sean lo más leves posible y afecten al menor número de dispositivos.

Es difícil evaluar la extensión de este problema, aunque teniendo en cuenta que un hilo de Reddit (opens in new tab) sobre el problema ha atraído cientos de comentarios, suponemos que un número considerable de juegos se verá afectado por este problema.

Anteriormente informamos de que una parte importante de los usuarios estaban experimentando problemas de rendimiento en los juegos después de aplicar la actualización 22H2 a sus máquinas, y parece probable que se trate del mismo lote de problemas, ahora oficialmente reconocido y admitido por Microsoft.

Teniendo en cuenta que esta importante actualización también ha causado problemas con las impresoras y con Windows Hello, Microsoft espera poder solucionar este problema con los juegos lo antes posible, ya que de lo contrario la adopción del sistema operativo Windows 11 seguirá siendo baja.