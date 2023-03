La temporada 2 de Daredevil: Born Again ya está en marcha

Vincent D'Onofrio de Daredevil: Born Again ha revelado que ya está en desarrollo una segunda temporada de la serie de televisión de Marvel.

En declaraciones a Newsweek (opens in new tab), D'Onofrio, que hará su segunda aparición en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en Daredevil: Born Again, insinuó que la serie de superhéroes había recibido luz verde para otra temporada. La afirmación de D'Onofrio se produce dos semanas después de que comenzara a rodarse la primera temporada de la serie.

Respondiendo a una pregunta sobre en qué se diferencia Born Again de la anterior serie de acción real de Daredevil, que se emitió en Netflix entre 2015 y 2018, D'Onofrio reveló que la temporada 2 de Born Again está en camino. O, al menos, que las tramas establecidas en la primera entrada del show de Disney Plus darán sus frutos en una temporada de secuela.

"La segunda temporada compensa de manera increíble al espectador", dijo el actor de Marvel. "Eso también ocurre en la primera temporada, pero no puedo decir mucho al respecto. Pero los fans van a tener realmente lo que quieren. Es genial estar haciéndolo".

Daredevil: Born Again is currently being filmed. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Daredevil: Born Again es una de las muchas series en desarrollo que formarán parte de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab). La segunda parte de la Saga del Multiverso de Marvel comenzó en febrero con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, pero a muchos fans y críticos no nos enamoró del todo.

Desde que Ant-Man 3 se estrenó en los cines, Marvel se ha visto afectada por una serie de grandes problemas. Victoria Alonso, una de las figuras más destacadas de Marvel Studios, fue despedida por supuesto incumplimiento de contrato. Mientras tanto, los informes del fin de semana revelaron que Jonathan Majors, que interpretará a Kang el Conquistador (y sus muchas variantes) en la Saga del Multiverso, fue arrestado por acusaciones de violencia doméstica. En el momento de escribir estas líneas, no está claro si la detención de Majors afectará a su futuro en el UCM.

Si añadimos estos grandes quebraderos de cabeza a otros problemas que han asolado a Marvel (el retraso del estreno de The Marvels a noviembre; otros retrasos en la Fase 5 de películas y series; asuntos más amplios relacionados con los estudios de efectos visuales con los que trabaja), el estudio necesita una gran victoria.

Por suerte para Marvel, dos de sus franquicias más populares tienen nuevas entregas próximamente, lo que podría compensar parte de la mala prensa. Guardianes de la Galaxia 3, la última película del aclamado director James Gunn, llega a los cines el 5 de mayo. Por su parte, la segunda temporada de Loki se estrenará en Disney+ a finales de año.

Nadie silencia a Kingpin

DWilson Fisk/Kingpin (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Con estos problemas, a Marvel no le vendrá mal que una de sus estrellas filtre algo de información sobre una de sus series de televisión más esperadas.

Sin embargo, D'Onofrio no sigue las reglas. El actor, que interpretó a Wilson Fisk/Kingpin en la serie Daredevil de Netflix antes de retomar su papel como el mismo personaje en la serie de televisión de Ojo de Halcón en noviembre del 2021, siempre ha hablado abiertamente sobre su tiempo interpretando al icónico supervillano, y su amor por encarnar a Fisk brilla cada vez que se le pregunta por el papel. Los acuerdos de confidencialidad no le impedirán hablar sobre su rol, independientemente de la ira que pueda provocar en los abogados de Marvel por aparentemente filtrar información sobre la posible segunda temporada de Born Again.

Una gracia salvadora para D'Onofrio es que no es el primer individuo o conocedor de la industria que revela noticias oficiales y/o secretos sobre Daredevil: Born Again.

En declaraciones a TechRadar en diciembre del 2022, el actor de Matt Murdock/Daredevil Charlie Cox confirmó que, a diferencia de su homóloga de Netflix, Daredevil: Born Again no tendría calificación R (opens in new tab). Por otra parte, el personaje de Jon Bernthal, Frank Castle/Punisher, dará el salto de la serie de acción real de Netflix al UCM, como confirmó D'Onofrio en su charla con Newsweek. En nuestra opinión, el regreso de Bernthal podría crear un gran problema para el UCM desde la perspectiva de la continuidad. Sin embargo, el episodio 8 de She-Hulk confirmó que la serie de televisión Daredevil de Netflix es canon en el UCM, por lo que tal vez no sea un problema tan grande.

Incluso si se filtran cosas, dado el enorme respeto que se le tiene a la serie Daredevil de Netflix, nos sorprendería que Daredevil: Born Again no resulte ser igual de popular cuando llegue. Actualmente, está previsto que la serie llegue a Disney+ en la segunda mitad del 2024. Pero, dado que Marvel ha modificado su calendario de estrenos en numerosas ocasiones en el último año, es posible que Born Again no se estrene hasta el 2025.

Si quieres saber más sobre el UCM, descubre cómo ver las películas de Marvel en orden. (opens in new tab)