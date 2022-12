Daredevil: Born Again no será totalmente +18

Charlie Cox ha revelado que Daredevil: Born Again no tendrá clasificación "R" cuando se estrene en Disney+.

Hablando en exclusiva con TechRadar para promocionar Treason, su nueva serie de Netflix, Cox admitió que la producción de la Fase 5 de Marvel (opens in new tab) no será tan sangrienta ni madura como la serie de Netflix del personaje.

Sin duda, una noticia decepcionante para los fans de Marvel, que esperaban que la serie de Daredevil en Disney+ para el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) fuera tan violenta y sombría como sus tres temporadas en Netflix. Sin embargo, Cox también sugirió que Born Again no será una serie completamente familiar. En su lugar, la serie independiente del UCM del Hombre sin Miedo se situará en algún lugar entre ser TV-14 (+12 en España) y R-rated (+18).

Cuando se le preguntó si podía confirmar si Daredevil: Born Again será estrictamente clasificada +18 o no, Cox dijo: "No tengo ni idea. Mi instinto me dice que será algo intermedio entre lo que hicimos antes y lo que se emite actualmente en Disney+. En cuanto al tono, imagino que seguirá siendo oscura y dramática, es decir, dirigida a un público más maduro. Pero probablemente no será tan descarnada".

Dado que Marvel Studios quiere que sus películas y series de televisión lleguen a un público lo más amplio posible, tiene sentido que Daredevil: Born Again evite la clasificación para adultos. Sin embargo, dado que Marvel está empezando a crear películas y series de superhéroes con un enfoque más maduro, como La Maldición del Hombre Lobo, Marvel Zombies y Deadpool 3, cabe preguntarse por qué Born Again no puede ser +18.

Algunos expertos en la industria, como DanielRPK (opens in new tab) y Grace Randolph (opens in new tab) (gracias a Reddit por los hallazgos) han afirmado que Born Again sí tendrá calificación R, pero no han confirmado si será 100% TV-MA o no (en Estados Unidos, el matiz que separa el "no recomendado a menores" y el "exclusivamente para adultos"). Esperaremos la confirmación de Marvel antes de sacar conclusiones.

Daredevil: Born Again no llegará hasta el 2024. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Sin embargo, no deberíamos tardar mucho en saberlo. Con Daredevil: Born Again llegará a nuestras pantallas en algún momento del 2024, la fotografía principal tendrá que ponerse en marcha más pronto que tarde. Afortunadamente, Cox estuvo presente para confirmar cuándo comenzará el rodaje de la próxima aventura de Daredevil en la pequeña pantalla.

"No he leído ningún guión", respondió Cox cuando TechRadar le preguntó cuánto sabía sobre la serie. "Pero sé que empezamos a rodar el año que viene. A principios del año que viene, para ser más precisos".

Según Jacob Fisher (opens in new tab), de Discussing Film, se rumorea que Born Again entrará en plena producción en febrero, lo que coincide con lo que Cox dijo a TechRadar. Con los numerosos anuncios de reparto que se han hecho en las últimas semanas, incluyendo la incorporación de Michael Gandolfini, Margarita Levieva, y Sandrine Holt, también, parece que Marvel se está preparando para el inicio de la producción.

Por el momento, sabemos oficialmente que Cox y Vincent D'Onofrio, antiguo integrante de la serie de Marvel en Netflix, volverán como Daredevil/Matt Murdock y Kingpin/Wilson Fisk, respectivamente. Además, Born Again constará de 18 episodios y la fotografía principal tendrá lugar en Nueva York, en lugar de Atlanta, el lugar de rodaje habitual de Marvel.

Por el momento, sabemos oficialmente que Cox y Vincent D'Onofrio, antiguo integrante de la serie de Marvel en Netflix, volverán como Daredevil/Matt Murdock y Kingpin/Wilson Fisk, respectivamente. Además, Born Again constará de 18 episodios y la fotografía principal tendrá lugar en Nueva York, en lugar de Atlanta, el lugar de rodaje habitual de Marvel.