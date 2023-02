La Nxtpaper 11 de TCL podría ser una tablet económica de ensueño

Entre todos los gadgets de gama alta presentados en el MWC 2023 (opens in new tab), TCL Mobile ha seguido el camino opuesto y ha revelado unus cuantos nuevos dispositivos asequibles.

El principal de ellos es la TCL Nxtpaper 11 (opens in new tab), una tablet cuyas características le permiten ser un todoterreno para el trabajo y el entretenimiento. Viene equipada con el paquete Nxtpaper 2.0, propiedad de la compañía, para mejorar la calidad de la pantalla. En primer lugar, aumenta el nivel de brillo en un 150% en comparación con la versión anterior, lo que permite que la pantalla 2K de 11 pulgadas alcance los 500 nits. Si utilizas el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, el sensor de luz integrado "ajustará automáticamente la temperatura del color" para proteger tus ojos. La tecnología antirreflejos también forma parte del paquete al "incorporar protección de pantalla multicapa" para reducir la fatiga ocular. Como guinda del pastel, TCL ha añadido su tecnología AI Boost para mejorar aún más la calidad de vídeo.

Funciones de productividad

En cuanto a las funciones de productividad, la pantalla del Nxtpaper 11 incorpora un "revestimiento nanoquímico". Cuando se utiliza junto con el lápiz táctil T-pen, el dispositivo "ofrece una sensación realista y suave", como la del lápiz sobre el papel, según TCL.

En la parte frontal hay una cámara gran angular de 8MP que puede grabar vídeo de hasta 1080p (1920 x 1080 píxeles) a 30FPS. Si le añadimos una configuración de cuatro altavoces y dos micrófonos, tendremos una tablet de trabajo que no está nada mal.

La Nxtpaper 11 estará disponible para su compra a partir de mayo del 2023 por 249€ (puede que algo más por la importación) en gris oscuro y lavanda digital. Se lanzará primero en Europa, pero hay planes para lanzar la tablet en otros lugares a finales de año.

Una línea de smartphones en crecimiento

Dejando a un lado las tablets, TCL también presentó tres nuevos teléfonos 5G durante el MWC, exclusivos para Norteamérica (disponibilidad en Europa por confirmar).

En total, tenemos el TCL 40 X 5G, el 40 XE 5G y el 40 XL, siendo los dos primeros bastante similares. Tienen el mismo procesador MediaTek Dimensity 700, pantalla HD Plus de 6,56 pulgadas (1600 x 900 píxeles) con "software de mejora de pantalla Nxturbo" y 4GB de RAM.

Las principales diferencias son que el 40 X 5G tiene instalado un mejor sistema de cámaras y seguridad biométrica. El TCL 40 XL, por su parte, viene con el procesador MediaTek G37, más débil, pero lo compensa con una pantalla más grande de 6,75 pulgadas y altavoces duales para un mejor audio.

A partir de junio del 2023, tanto el modelo 40 X 5G como el 40 XE 5G estarán disponibles por 199 y 169 dólares, respectivamente. El 40XL saldrá un poco antes, en mayo, por 149 dólares.

Además, no dejes de consultar la lista de TechRadar de las mejores tablets baratas (opens in new tab) para 2023. En ella aparecen dispositivos más convencionales como el iPad 10.2 y la línea Fire de Amazon.