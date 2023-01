La nueva beta de Android 13 permite personalizar los iconos de las aplicaciones como debió ser desde el principio

La segunda beta de Android 13 QPR2 ya está disponible para algunos teléfonos Pixel y añade nuevas funciones experimentales e incluso algunos emojis.

Si acabas de ver las notas de la versión oficial (opens in new tab), podrías pensar que no es más que un parche para arreglar cosas como un fallo con la interfaz de usuario que "causó la pantalla de inicio no responda." Pero el notable experto en Android Mashaal Rahman ha conseguido desglosar toda la beta en un hilo de Twitter (opens in new tab). Hay una característica en particular que lo tiene a él y a otros observadores de Android bastante entusiasmados, y es la capacidad de crear iconos monocromáticos de aplicaciones que reflejen el tema Material You en los teléfonos Pixel. De ese modo, todo tendrá un aspecto uniforme.

La función está desactivada por defecto, según Rahman, por lo que los usuarios de la beta tendrán que ir a los ajustes del teléfono y activar ENABLE_FORCED_MONO_ICON (lo más probable es que se trate de un nombre provisional). Al activarlo, todas las aplicaciones compatibles con la función, incluidas las primeras y las de terceros, como Netflix, cambiarán al aspecto monocromo. Otros informes (opens in new tab) afirman que, en última instancia, depende de los propios desarrolladores de aplicaciones si quieren apoyar la función o no. Esto podría dejar a los "propietarios de Pixel en una situación extraña" en la que los iconos del lanzador sean una mezcla de monocromo y color.

Más cambios

La única otra novedad destacable de la beta es un menú parcial de pantalla compartida para compartir o grabar una aplicación. Incluye una nueva interfaz desplazable en la parte superior de una lista de aplicaciones que parecen funcionar con la herramienta para compartir pantalla.

En cuanto al resto de los cambios, parecen ser meras versiones actualizadas de características vistas anteriormente en la beta. Rahman descubrió una nueva biblioteca compartida en los archivos de la beta llamada "aoc_audio_stereo_spatializer" que cree que se refiere a "habilitar el audio espacial a través de los altavoces estéreo del teléfono". El audio espacial se insinuó por primera vez en la primera beta de Android 13 QPR2. Desgraciadamente, Google sigue jugando sus cartas, ya que sigue sin conocerse mucha información básica sobre cómo funcionará el audio espacial en Android.

En la beta se vuelve a incluir la posibilidad de controlar dispositivos domésticos inteligentes desde la pantalla de bloqueo, algo en lo que ya se estaba trabajando en marzo del 2022 (opens in new tab). El cambio esta vez es que la beta te sugerirá que actives esta función si "intentas cambiar un dispositivo de domótica desde la pantalla de bloqueo unas cuantas veces."

Como se mencionó anteriormente, la beta 2 de QPR2 está disponible para su descarga desde el programa Android Beta si tienes uno de los siguientes teléfonos Pixel: el Pixel 4a, Pixel 5, 5a, el modelo base 6, 6 Pro, 6a, el modelo base 7 y el Pixel 7 Pro. Ten en cuenta que no es perfecto. Hay múltiples hilos en el subreddit de Android Beta (opens in new tab) sobre todos los problemas con los que se han encontrado los usuarios tras descargar QPE2 Beta 2 (opens in new tab), desde que los iconos no se vuelven monocromáticos hasta que Mensajes de Google no funciona correctamente. Si te encuentras con alguno de estos problemas, la compañía está pidiendo a los usuarios que informen de los fallos a través de la aplicación Feedback.