La Intel Arc Alchemist podría enfrentarse a la Nvidia GTX 1650 Super por la corona de las GPUs de gama baja

La tarjeta gráfica básica Arc Alchemist de Intel ha sido objeto de un nuevo rumor sobre sus especificaciones, incluido el nivel de rendimiento aproximado que podemos esperar de esta GPU básica.

Según ha compartido el siempre presente filtrador de Twitter Tum_Apisak, la GPU se llamará Intel Arc A380 (supuestamente la "A" significa Alchemist) y vendrá cargada con 6GB de VRAM, con una velocidad de reloj de 2,45GHz.

Intel Arc A380 Graphics 2.45GHz 6GBperf 1650S#IntelArc #DG2December 2, 2021 See more

Se trata del modelo básico con 128UE (unidades de ejecución) y Tum_Apisak afirma que tendrá un rendimiento equivalente al de una GTX 1650 Super. Por parte de AMD, eso equivale aproximadamente a una RX 590.

No se menciona aquí, pero se espera que la tarjeta gráfica Alchemist de gama baja de Intel funcione con una interfaz de memoria de 96 bits y un TDP de 75W.

Por otra parte, hemos oído que el precio de este producto básico rondará los 250€, y las especulaciones anteriores han apuntado a 6GB de memoria de vídeo, y también a una velocidad de reloj de hasta alrededor de la marca de 2,5GHz. Así pues, estos últimos datos coinciden con lo que se ha dicho hasta ahora.

Análisis: Deja la cara de decepción para otro momento

A primera vista puede parecer decepcionante ver la nueva tarjeta gráfica Alchemist comparada a grandes rasgos con la GTX 1650 Super en cuanto a rendimiento, pero recuerda que se trata de la GPU más básica de Intel.

También hay que tener en cuenta que la GTX 1650 Super sigue siendo (a grandes rasgos) buena para jugar a 1080p, y que la supuesta Arc A380 de Intel aún no está terminada: en teoría, no saldrá hasta el segundo trimestre de 2022 (las tarjetas Alchemist para móviles llegarán primero, a principios del año que viene), por lo que aún hay que hacer ajustes para conseguir más velocidad con los drivers (que sin duda aún no son lo que deberían).

La Arc A380 también ofrecerá algo más que la GTX 1650 Super no ofrece, a saber, XeSS o la versión de Intel de DLSS, que debería ayudar a aumentar la velocidad de fotogramas sin afectar mucho a la calidad visual (o esa es la idea, en cualquier caso).

Además, la A380 será compatible con el trazado de rayos y, por si fuera poco, tendrá un consumo considerablemente más eficiente que el 1650 Super (75 W frente a 100 W).

Si los rumores sobre el precio son correctos, e Intel ataca en este frente, y la A380 mejora un poco con las optimizaciones de los drivers a medida que se acerca la fecha de lanzamiento, podría ser una opción apetecible capaz de hacerse con la corona de las GPUs económicas. De hecho, la simple disponibilidad de otra tarjeta económica será una gran victoria en sí misma, teniendo en cuenta el actual clima de problemas de stock de GPU (que probablemente no se resolverá el año que viene, según hemos oído).

Fuente: Wccftech