La GTX 1630 de Nvidia podría salir en unos días

La supuesta GeForce GTX 1630 de Nvidia, una tarjeta gráfica destinada al mercado de gama baja, se presentará el 28 de junio, según los últimos rumores.

No es la primera vez que se habla de una fecha de lanzamiento de la GTX 1630 y, de hecho, es la tercera vez que se anuncia a través de rumores. Para empezar, se suponía que esta tarjeta gráfica asequible se lanzaría el 31 de mayo, antes de que se dijera que la fecha de puesta a la venta se retrasaría hasta el 15 de junio.

Evidentemente, a mediados de junio no salió la GTX 1630, y ahora se dice que finalmente aparecerá el 28 de junio, dentro de unos días, como informa VideoCardz (opens in new tab). La fuente de esta información es IT Home (opens in new tab), que ha extraído la información del foro Chinese Board Channels (opens in new tab), en el que se menciona que los modelos Colorful GTX 1630 se enviarán a punto de salir a la venta el 28 de junio, lo que significa que las tarjetas estarán realmente a la venta en ese momento (y no sólo presentadas).

Naturalmente, hay que tomarse todo esto con mucha cautela, como demuestran claramente las dos últimas fechas de lanzamiento rumoreadas. De hecho, teniendo en cuenta lo sucedido, nos sentimos especialmente escépticos sobre si a la tercera va la vencida con estas especulaciones.

Si realmente va a salir, lánzala ya, Nvidia

Si no hay más novedades, esperemos que esto sea un indicio de que la GTX 1630 está de camino, porque estamos deseando ver lo que Nvidia podría hacer con este modelo de gama baja. Aunque los rumores anteriores sobre ella han sido bastante tibios en cuanto a las supuestas especificaciones y a lo débil que podría ser.

Por lo que hemos oído hasta ahora, el rendimiento de los benchmarks sintéticos muestra que la 1630 está por detrás de la GTX 1050 Ti, y ha habido muchas dudas sobre lo convincente que podría ser este producto, a menos que Nvidia ofrezca un precio realmente bajo. Y puede que esas expectativas tengan algo que ver con estos retrasos.

También es posible que la 1630 no sea un proyecto prioritario para el Team Green y que, por tanto, estén mareando con su lanzamiento. ¿Podría ser la GTX 1630 otra tarjeta gráfica que acabe siendo cancelada? Bueno, estos aparentes retrasos (y la recepción general de las teóricas especificaciones) podrían apuntar a ello. O puede que los rumores estén completamente equivocados con esta tarjeta (aunque parece poco probable, ya que sigue apareciendo en el radar de lanzamientos).

Esperemos que la semana que viene veamos por fin la GTX 1630, aunque sólo sea para conocer sus verdaderas especificaciones y saber si se corresponden con la marca "GTX", que siempre se ha relacionado con el gaming, y no con algo muy barato que probablemente se instalará en un PC para cine en casa.