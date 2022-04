La distribuidora de Elden Ring quiere colaborar con el autor de La Rueda del Tiempo

El autor de literatura fantástica Brandon Sanderson, más conocido por las novelas de Nacidos de la Bruma y en las que se basa la serie de Amazon Prime Video, La Rueda del Tiempo, ha sido contactado por Bandai Namco (la distribuidora de Elden Ring) para colaborar en un futuro proyecto.

Durante un streaming en su canal de YouTube personal, el autor abría una caja promocional de Elden Ring con una espada, una capa, un mapa de las Tierras Medias y una imagen de madera de Malenia, un jefe de Elden Ring. También había una carta que sugería que Bandai Namco estaría interesada en trabajar con Sanderson en el futuro.

Sanderson no ha leído la carta en voz alta, pero dijo: 'están interesados en que hagamos algo juntos, eso es lo que dice, y yo también estoy interesado'.

'Así funciono yo' continuaba. 'De hecho, tengo alguna idea rondando la cabeza... puede que se lo envíe para ver qué piensan.'

Sanderson comparó su idea preliminar con lo que le mandó a los estudios Wizards of the coast y que se convirtió en 2018 su serie 'El caballero de árbol sonriente'.

'Estuve cuatro años desarrollando esa serie, así que cuando Magic me contactó y me dijo 'oye, ¿quieres escribir una historia?', yo les dije 'claro, ya tengo una y la voy a escribir'.

'Del mismo modo, pensaba en qué pasaría si escribiera un videojuego soulsborne. Obviamente, no soy yo quien lo decide, pero le estoy dando vueltas al asunto. Puede ser que escuchéis algo sobre mí, tengo un par de ideas, siempre tengo ideas.'

Sanderson ya dijo que le gustaría trabajar con el desarrollador de Elden Ring, FromSoftware, e incluso expresó su descontento cuando el estudio eligió trabajar con George R.R. Martin en lugar de él.

Durante un Q&A a principios de este año, dijo: 'Permíteme romper el hielo. FromSoftware decide hacer un juego de fantasía con un escritor de fantasía, y eligen a alguien que pasa sus días escribiendo blogs de la NFL en lugar de elegir a alguien que ha jugado sus juegos desde King's Field y tiene sus juegos en el top 10 desde entonces.'

'¿Qué os parece, gente?'

'Le preguntaron a George e hicieron un juego con él, y yo en plan, George no juega a videojuegos. George no tiene ni idea'.

Durante su último vídeo, un co-presentador le preguntó a Sanderson si la caja de Bandai Namco contenía alguna nota disculpándose por elegir a Martin para Elden Ring. Sanderson respondió que 'deberían haberle elegido a él', dando a entender que no hay mala relación entre ellos.

Está claro que una colaboración entre Sanderson y Bandai Namco no está clara, y que el interés mutuo no garantiza que encuentren la oportunidad de trabajar juntos. pero si lo hacen, puede que Bandai no quiera a Sanderson para un videojuego, sino un libro, un cómic o cualquier otro material, siguiendo los pasos de la novela gráfica de Bloodborne y los libros sobre Dark Souls.