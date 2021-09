La aplicación de Reloj de Google tiene un bug por el cual los usuarios no se despiertan cuando quieren

Si las alarmas que pones en la aplicación de Reloj de Google han dejado de sonar, que sepas que no estás solo. Muchos usuarios descontentos se han quejado del bug, y parece que está bastante extendido.

Se han expuesto muchas quejas en distintos lugares, como en Android Authority, en Reddit, y además hay muchas reseñas negativas en Google Play Store acompañas de una puntuación de una sola estrella. Según afirman los usuarios, las alarmas no suenan cuando deberían hacerlo.

Lo que no está claro es con qué está relacionado este error: en algunos casos parece estar vinculado con usar una lista de Spotify como alarma, o con que los móviles están en modo No Molestar, pero en otros casos esa parece no ser la causa del problema.

Parece que los teléfonos más afectados son los Google Pixel. Pero también los usuarios que han instalado esta app de Reloj de Google en móviles de otras marcas tienen también este problema.

¿Lo podrán arreglar?

Según han afirmado en el portal Android Police, una publicación de la cuenta de la Comunidad de Google Pixel ha mencionado un arreglo para este problema: "hemos identificado una solución y la lanzaremos pronto", y también recomiendan no usar Spotify como tono de alarma.

Para algunos usuarios usar uno de los tonos de alarma predefinidos en el móvil parece resolver el problema, pero para otros no. También hay un hilo en el portal Issue Tracker de Google (el rastreador de problemas), donde se afirma que los equipos de Google están tratando de solucionarlo.

Teniendo en cuenta que muchas personas dependen de la alarma de su móvil para despertarse por la mañana (e incluso durante el día), este es un problema más grande del que podría parecer a primera vista. Al menos parece que Google y Spotify están reaccionando rápido para tratar de solucionar esto y averiguar por qué pasa.

En este momento, todavía no han lanzado una actualización para solucionar este error. Hasta que lo hagan, puedes optar por descargar una aplicación de alarma distinta desde la Play Store.