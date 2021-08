Japón - España, dónde ver la semifinal olímpica de fútbol

España y Japón se enfrentan en las semifinales de la competición olímpica de fútbol, buscando una plaza en la final para asegurarse la plata. El choque tendrá lugar a las 13:00 horas de hoy martes 3 de agosto en España. Este encuentro se disputa en el Estadio de Saitama, que tiene capacidad para 63.700 espectadores, pero que estará vacío debido a las restricciones impuestas a causa de la pandemia.

Tras la inyección de moral que supuso la gran remontada contra Costa de Marfil, la selección llega como favorita a este partido por juego, por plantilla y por galones.

En ese último partido, España estuvo con un pie y medio fuera del torneo tras un gol de los marfileños en el minuto 91 de partido, que ponía el 1-2 en el marcador. Fue entonces cuando Rafa Mir se echó el equipo a la espalda. Anotó en el minuto 93, lo que permitió a los de Luis de la Fuente forzar la prórroga y, durante los 30 minutos de esta, el jugador de los Wolves fue el alma del equipo.

Aunque la selección arrancó perdiendo tras un gol de Bailly, Dani Olmo consiguió empatar y, tras esa locura en los minutos finales, Oyarzábal anotó un penalti que puso a España por delante en la prórroga. Rafa Mir sentenció el partido y aseguró el pase de los nuestros con dos goles más que ya sumaban un "hat-trick", resolviendo un partido que por momentos pareció el último de España en estos juegos.

Japón - España JJ.OO. 2020 Fecha: martes, 3 de agosto Hora: 13:00 hora española Estadio: Saitama, Midori-ku Emisión en directo: La 1, RTVE Play Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

España tiene la medalla muy cerca, solo hace falta ganar uno de los dos siguientes encuentros. Aunque obviamente el objetivo es el oro, y pasa por superar en semifinales a Japón, que también tuvo que jugar 30 minutos extra en su partido contra Nueva Zelanda. Pero, además, ese encuentro acabó en los penaltis, después del 0-0 en el tiempo reglamentario.

La selección nipona, liderada por Take Kubo, fue la mejor de la primera fase, siendo la única que consiguió tres victorias. Derrotó a Sudáfrica, México y Francia con una sensacional actuación del jugador del Real Madrid, quien estuvo cedido en el Villarreal y el Getafe durante la última temporada. Tener bien marcado a este jugador y anticiparse a sus movimientos será uno de los puntos que España tendrá que trabajar para luchar por la victoria.

¡A por el oro!

Los contendientes de hoy ya se conocen, ya que tuvieron la oportunidad de jugar un amistoso en Tokio antes de los Juegos Olímpicos. El resultado de ese encuentro fue 1-1, en un partido en el que Doan adelantó a Japón y en el que Carlos Soler empató unos minutos antes del final.

España lo dará todo con tal de poder conquistar su cuarta medalla olímpica, y esta vez queremos el metal dorado. Hay que remontarse al año 2000, en Sydney, cuando fuimos plata tras perder en los penaltis contra Camerún en la final, para recordar la última oportunidad que tuvimos de conseguirlo. Además de esa plata, nuestra selección olímpica de fútbol consiguió otro segundo puesto en Amberes 1920 y, el gran logro, el oro de Barcelona 92, el sueño que queremos que se repita en este 2021. Brasil y México disputan la otra semifinal.

Sigue leyendo para saber cómo ver el partido de Japón contra España gratis.

Japón - España: ¿dónde verlo?

Estos Juegos Olímpicos están siendo ofrecidos en abierto por RTVE, y las emisiones de las competiciones más importantes se reparten entre La 1 y TDP. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver en La 1 a partir de las 13:00h.

Cómo ver el Japón - España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En toda España se pueden ver las competiciones olímpicas por internet, accediendo a la web de RTVE Play. Desde esta página puedes ver las emisiones en directo de todos los deportes en los que esté compitiendo España.

¿Qué es RTVE Play?

RTVE Play es el nuevo A la carta, el servicio de streaming de Radiotelevisión Española con un diseño más atractivo y práctico, nuevas funcionalidades y un amplio catálogo de contenido. Es totalmente gratuito, y también puedes descargar la app para móvil y tablet. Podrás acceder a todos los canales del grupo, así como a diferentes directos simultáneos de las Olimpiadas.

Cómo ver el Japón - España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

