Gran Premio de España de Fórmula 1: cómo ver la carrera este fin de semana

Este fin de semana corremos en casa y Verstappen está al pie del cañón. El holandés tiene el récord de haber ganado cada carrera que ha acabado este año y eso significa que Charles Leclerc debería estar preocupado, incluso aunque el circuito de Cataluña le sea favorable a Ferrari. ¿Podrá el equipo rojo consolidar su ventaja? Aquí tienes nuestra guía sobre cómo ver el Gran Premio de España de Fórmula 1 tanto online como en la tele.

Gran Premio de España Fecha: Domingo, 22 de mayo Hora: 15:00 hora española Lugar: Circuit de Barcelona-Catalunya, España Dónde verlo desde España: Movistar+ DAZN o F1TV Míralo desde cualquier lugar: prueba la VPN nº1

Después del éxito en las primeras carreras de la temporada, Charles Leclerc está muy cómodo en cabeza con una diferencia de 19 puntos. Aun así, ahora que Red Bull parece haber rectificado sus problemas de fiabilidad, Ferrari no parece tener respuesta al imparable ritmo que tienen en recta los Red Bull de Verstappen y Pérez.

El Circuit de Catalunya puede ser una mosca detrás de la oreja de Red Bull. Con esas curvas a alta velocidad, el Gran Premio de España parece ofrecerle una oportunidad a Ferrari para ir más holgado en el campeonato, pero los coches de este 2022 son impredecibles.

Hay que tener en cuenta que nuestro país ha sido elegido tradicionalmente para realizar pruebas de mejora a los coches, y aunque Mercedes esté muy lejos de conseguir el título, podríamos ver cómo recupera algo de dignidad con los nuevos y aparentemente mejorados pontones 'zero'.

La Fórmula 1 vuelve a Europa. Aquí tienes cómo ver el Gran Premio de F1 de España de principio a fin desde cualquier parte del mundo.

Horarios del Gran Premio de España de Fórmula 1

Viernes

Práctica 1 : 14:00 hora española

: 14:00 hora española Práctica 2: 16:00 hora española

Sábado

Práctica 3 : 13:00 hora española

: 13:00 hora española Clasificación: 16:00 hora española

Domingo

Gran Premio de España: 15:00 hora española

Cómo ver la carrera de F1 de España desde casa

DAZN es una plataforma de streaming que, además de permitirte ver todas las carreras de Fórmula 1, también ofrece otros muchos contenidos, como películas o series. A pesar de haber subido considerablemente los precios hace unos meses y no estar disponible ya la prueba gratuita, DAZN tiene un amplio abanico de contenido deportivo (incluida toda la Fórmula 1, MotoGP, la Premier League...) por 12,99€ al mes o 129,99€ si contratas el plan anual. Además, si eres cliente de Movistar+, el canal DAZN viene incluido con el plan Motor, que puedes conseguir por 10€/mes.

Si eres un fanático de la F1, entonces ya conocerás F1 TV, el servicio de streaming definitivo al que suscribirse si quieres lo mejor de lo mejor, resúmenes, volver a ver carreras en diferido y mucho más. Puedes suscribirte en su web. Mucha gente irá directa a por el F1 TV Pro (aunque esta versión no esté disponible en España, sí que se puede contratar), y es la mejor manera de ver cada carrera hasta el más mínimo detalle, junto con la F2, F3 y la Supercup de Porsche. Eso sí, el plan Pro, que permite ver la carrera como tal, no está disponible en castellano. El precio de la suscripción disponible en España es de 2,99€ para el plan mensual y 26,99€ para el plan anual.

Mira el Gran Premio de España gratis desde cualquier lugar con una VPN

Hay un par de formas de poder ver el Gran Premio de España gratis este fin de semana, aunque las opciones en español escasean, por no decir que no hay ninguna.

Austria es de los pocos países donde todas las carreras se emiten en abierto (gratis) a través de Servus TV u Orf (suelen turnarse para emitir cada carrera, y esta vez le toca a Servus). Échale un ojo si te interesa y no te molesta que hablen en otro idioma.

Y si estás fuera de casa pero tienes contratado algún servicio de streaming donde se emita la carrera (si no lo tienes, te los vamos a decir más abajo), necesitarás una VPN para evitar problemas de geolocalización.

Cómo ver la carrera de F1 de Imola desde fuera de España

Si has decidido huir de la ola de calor que llega a todo el territorio peninsular este fin de semana, y vas a estar en el extranjero, tendrás problemas para ver la carrera como si estuvieras en casa. No tienes por qué preocuparte, pero debido a las restricciones geográficas (conocidas como barreras digitales), no podrás acceder a ciertos servicios desde otros países.

Afortunadamente, eso se puede solucionar con una VPN. Se trata de un programa que te deja saltarte esas barreras digitales, permitiéndote ver la carrera desde el lugar que quieras. Es algo completamente legal, barato (y a veces gratuito) y muy fácil de usar.

