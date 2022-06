Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán – horarios y cómo ver la clasificación y la carrera este fin de semana

Bonito y peligroso a partes iguales, el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán es el circuito urbano más rápido del calendario. La increíblemente larga recta de meta juega a favor de los Red Bull, y por lógica pensamos que Verstappen extenderá su liderato en el campeonato este fin de semana. Pero... ¿cuándo ha dominado la lógica la F1? Aquí tienes nuestra guía para seguir el Gran Premio de Azerbaiyán desde cualquier parte.

Los errores de Ferrari en Mónaco estropearon la oportunidad de Charles Leclerc de ganar en casa, después de varias semanas en las que los circuitos parecen estar hechos a medida para el monoplaza de Red Bull.

En cualquier caso, en Baku el drama es más interesante, y puede que lo veamos directamente en Red Bull. Después de saborear el primer puesto el año pasado en las calles del circuito de Azerbaiyán, Sergio Pérez buscará su segunda victoria por las calles azerbaiyanas.

Por desgracia para el británico Lewis Hamilton, las largas rectas de Baku supondrán un gran problema para el efecto suelo de los Mercedes, dejando pocas probabilidades de sumar puntos este fin de semana. Por otro lado, Alonso parece estar mejorando en Alpine, así que tendremos que ver cómo se le da al equipo del español con el monoplaza estos días.

A medida que llegamos a las escurridizas calles de Baku, es hora de arrancar motores y ver el efecto suelo en todo su esplendor. Aquí tienes cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de principio a fin desde cualquier parte, con formas para verlo gratis.

Horario del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes

Práctica 1: 13:00 hora española

Práctica 2: 16:00 hora española



Sábado

Práctica 3: 13:00 hora española

Clasificación: 16:00 hora española



Domingo

GP de F1 de Azerbaiyán: 13:00 hora española

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Cómo ver la carrera de Fórmula 1 de Azerbaiyán desde casa

(opens in new tab) DAZN (opens in new tab) es una plataforma de streaming que, además de permitirte ver todas las carreras de Fórmula 1, también ofrece otros muchos contenidos, como películas o series. A pesar de haber subido considerablemente los precios hace unos meses y no estar disponible ya la prueba gratuita, DAZN tiene un amplio abanico de contenido deportivo (incluida toda la Fórmula 1, MotoGP, la Premier League...) por 12,99€ al mes o 129,99€ si contratas el plan anual. Además, si eres cliente de Movistar+ (opens in new tab), el canal DAZN viene incluido con el plan Motor, que puedes conseguir por 10€/mes.

(opens in new tab) Si eres un fanático de la F1, entonces ya conocerás F1 TV, el servicio de streaming definitivo al que suscribirse si quieres lo mejor de lo mejor, resúmenes, volver a ver carreras en diferido y mucho más. Puedes suscribirte en su web (opens in new tab). Mucha gente irá directa a por el F1 TV Pro (aunque esta versión no esté disponible en España, sí que se puede contratar), y es la mejor manera de ver cada carrera hasta el más mínimo detalle, junto con la F2, F3 y la Supercup de Porsche. Eso sí, el plan Pro, que permite ver la carrera como tal, no está disponible en castellano. El precio de la suscripción disponible en España es de 2,99€ para el plan mensual y 26,99€ para el plan anual.

Mira el Gran Premio de Azerbaiyán gratis desde cualquier lugar con una VPN

Hay un par de formas de poder ver el Gran Premio de Azerbaiyán gratis este fin de semana, aunque las opciones en español escasean, por no decir que no hay ninguna.

Austria es de los pocos países donde todas las carreras se emiten en abierto (gratis) a través de Servus TV (opens in new tab) u Orf (opens in new tab) (suelen turnarse para emitir cada carrera, y esta vez le toca a Servus). Échale un ojo si te interesa y no te molesta que hablen en otro idioma.

Y si estás fuera de casa pero tienes contratado alguno de los servicios de streaming donde se emita la carrera que hemos mencionado arriba, necesitarás una VPN para evitar problemas de geolocalización.

Cómo ver la carrera de F1 de Azerbaiyán desde fuera de casa

Si has aprovechado este fin de semana para huir de la primera ola de calor del verano que llega a toda España y vas a estar en el extranjero, tendrás problemas para ver la carrera como si estuvieras en casa. No tienes por qué preocuparte, pero debido a las restricciones geográficas (conocidas como barreras digitales), no podrás acceder a ciertos servicios desde otros países.

Afortunadamente, eso se puede solucionar con una VPN. Se trata de un programa que te deja saltarte esas barreras digitales, permitiéndote ver la carrera desde el lugar que quieras. Es algo completamente legal, barato (y a veces gratuito) y muy fácil de usar.

Consigue una VPN para ver el GP de F1 de Azerbaiyán desde cualquier lugar: