Fall Out Boy llega a Beat Saber en las Quest 2

Se va a caldear el ambiente en Beat Saber, ya que las canciones de Fall Out Boy están de camino a las Quest 2.

Los fans del grupo podrán disfrutar de ocho de lo himnos de pop-punk más famosos. Incluye canciones icónicas como 'This Ain’t A Scene It’s An Arms Race' o 'Immortals', aunque no nos ha gustado que no hayan incluido 'The Phoenix'.

Cuando juegues con una de estas nuevas canciones, te teletransportarás a un escenario temático de Fall Out Boy, con el logo de la banda echando fuego y pirotecnia similar a la que usan ellos en sus conciertos.

Las ocho canciones de Fall Out Boy que llegan a Beat Saber son:

Centuries

Thnks fr th Mmrs

This Ain’t A Scene It’s An Arms Race

Immortals

My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)

I Don’t Care

Dance, Dance

Irresistible

Todas ellas se podrán jugar desde hoy a las 17:00 hora española.

Una vez lleguen a las Meta Quest 2, podrás descargarlas todas en un paquete de 10,99€, pero si quieres solo una (o no las quieres todas), puedes comprarlas de manera individual por 1,99€.

Y si Fall Out Boy no es de tu estilo, Beat Saber tiene un montón de artistas y canciones para elegir, como Billie Eilish, Linkin Park o Lady Gaga, entre otros. Además, el equipo de Beat Saber anunció la OST 5, con seis nuevas canciones gratis para los que tengan el juego comprado.