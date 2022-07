Facebook podría permitirte tener varias identidades, con algunos límites

En un intento de atraer a la gente, Facebook está permitiendo a un número limitado de usuarios tener hasta cinco perfiles diferentes como parte de una nueva prueba.

Los primeros informes provienen de Bloomberg (opens in new tab), donde se dice que la prueba sólo está disponible para ciertos usuarios en unos pocos países seleccionados, incluyendo los Estados Unidos. Uno de los perfiles de la cuenta tendrá que servir como núcleo con el nombre real del usuario. Los cuatro perfiles adicionales no necesitarán utilizar el nombre real de la persona, ya que pueden tener su propio nombre de usuario único. Además, todos ellos tienen un feed de noticias único. También hay que tener en cuenta que las cuentas múltiples siguen sin estar permitidas en Facebook. Los perfiles se consideran diferentes de las cuentas.

Nos pusimos en contacto con Meta para obtener más información y un portavoz nos respondió detallando la prueba. Dijeron que es "para ayudar a la gente a adaptar su experiencia en función de sus intereses y relaciones".

El objetivo es una mejor organización, ya que los usuarios pueden crear diferentes perfiles para diferentes propósitos. Por ejemplo, se puede tener un perfil para el trabajo, la familia, una comunidad de juegos, un grupo de ciclistas o para planificar unas vacaciones. Con estos perfiles diferentes, Meta también espera aliviar el desorden de las cuentas.

El portavoz entró en detalles sobre la seguridad de las cuentas y las normas de la comunidad. Si infringes las normas en un perfil, afectará al resto. Digamos que te haces pasar por alguien. Esto puede hacer que se elimine ese perfil en particular o que se prohíba toda la cuenta. Facebook dispone de un sistema de recuento de strikes (opens in new tab) para juzgar qué perfiles se banean. Los nombres de usuario deben seguir respetando las normas comunitarias y no tener números ni caracteres especiales.

En cuanto a la disponibilidad, aún se desconoce, ya que Meta "podría desplegar esta función de forma más amplia en el futuro". También pedimos al portavoz una lista completa de países que tienen la prueba de perfiles múltiples. Lo único que dijo el portavoz fue que no tenían información para compartir.

Estancamiento de los usuarios

La popularidad de Facebook ha ido disminuyendo debido a una serie de errores. De hecho, la plataforma informó de un descenso de usuarios en febrero, cuando Facebook experimentó su primera caída de usuarios diarios. Pasó de 1.930 millones de usuarios a 1.929 millones de usuarios en un día. Aunque la caída pueda parecer ridícula, eso no deja de ser un millón de personas que se van. También es importante tener en cuenta que Facebook tampoco está ganando precisamente entre los adolescentes. Los usuarios más jóvenes parecen preferir Snapchat y TikTok.

Y además de todo esto, no se pueden ignorar las numerosas filtraciones de datos de Facebook que han manchado la reputación de la compañía. La plataforma ha intentado mejorar la seguridad de los usuarios con Facebook Protect y la autenticación de 2 factores. Sin embargo, todos los cambios del mundo no importan si un gigante de la tecnología como Meta puede ser engañado para entregar datos sensibles de los usuarios a los hackers.

La mejor de las suertes para que Facebook recupere la confianza de los usuarios. Será interesante ver si la función de cuentas múltiples será suficiente para recuperar a la gente.