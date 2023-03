Este sustituto de Siri puede ser lo más parecido a tener ChatGPT en tu iPhone

El reinado de 11 años de Siri podría estar llegando a su fin, ya que un nuevo rival de IA generativa llamado Perplexity acaba de aterrizar en la App Store de Apple.

Tenga en cuenta que Perplexity no se basa en ChatGPT y tiene su propia IA. Sin embargo, funciona de forma similar a ChatGPT. Le haces una pregunta, como quién diseñó el puente Golden Gate, y te responde en unos segundos. A partir de ahí, puedes escribir una pregunta de seguimiento, utilizar la función de comandos de voz para hacer preguntas verbalmente o elegir una de la selección generada. Las respuestas pueden compartirse a través de una aplicación de mensajería o una red social. Incluso guardará "tu historial de conversaciones para que puedas retomarlas donde las dejaste", según la lista de la App Store (opens in new tab). Pero a diferencia de ChatGPT, Perplexity proporciona las fuentes utilizadas para generar el contenido (opens in new tab). Debajo verás citas de Wikipedia, sitios de noticias locales y periódicos nacionales como NPR, acompañadas de un breve texto que aporta contexto.

Para utilizar Perplexity, necesitarás un iPhone compatible con iOS 16 o posterior para instalar la aplicación o un Mac M1 con macOS 13.0 o posterior.

En cuanto a la versión para Android, no parece que los desarrolladores de Perplexity tengan planes de crear una en el momento de escribir este artículo. Nos hemos puesto en contacto con el equipo a través del canal oficial de Discord de PerplexityAI, pero aún no hemos recibido respuesta. Lo más parecido que puedes hacer es utilizar la IA a través de un navegador web en tu dispositivo Android u ordenador Windows. También hay una extensión de Chrome disponible (opens in new tab) si prefieres un acceso más directo.

Perplexity on an iPhone (Image credit: PerplexityAI/Twitter)

El futuro de Siri

Con la introducción de Perplexity en el iPhone, básicamente se dispone de algún tipo de IA similar a ChatGPT (opens in new tab) en todas las plataformas Apple, y no nos referimos a acceder a la IA generativa a través de un navegador web. Los ordenadores Mac disponen de MacGPT, una aplicación nativa que ofrece acceso rápido a los ordenadores de sobremesa y que ha sido actualizada recientemente. Hace un par de semanas, el Apple Watch recibió a Petey como asistente de fácil acceso en el dispositivo para sustituir a Siri.

Así que no podemos evitar preguntarnos qué se cuece entre bastidores en Apple Inc. La compañía se ha mantenido sospechosamente callada, permitiendo que aplicaciones de terceros como ChatGPT campen a sus anchas por su plataforma. No es propio de Apple dejar en paz esta nueva tendencia en la industria tecnológica, así que algo debe estar tramando. El indicio más cercano que tenemos actualmente es la promulgación por parte de Apple de nuevas normas en su App Store para la IA generativa. Según un informe de CNBC (opens in new tab), recientemente rechazó una actualización de la aplicación BlueMail debido a la preocupación por que la función ChatGPT del software no incluyera un filtro para proteger a los menores de contenidos inapropiados.

La fecha de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2023 se ha fijado para el 5 de junio. Estamos deseando ver qué cambios puede recibir Siri, si es que recibe alguno. Será interesante ver si el veterano asistente virtual recibirá una renovación que le permita enfrentarse a sus nuevos rivales o si será sustituido por un nuevo modelo de IA.