España vs Alemania: dónde ver el mejor partido de esta jornada del Mundial

España y Alemania, dos viejos rivales, se enfrentan en el segundo partido del Grupo E, en este Mundial de Qatar 2022, con un ojo en lo que hagan Costa Rica y Japón, que disputan el otro partido del grupo. El combinado nacional disputa su segundo encuentro en su participación en esta Copa del Mundo de fútbol con la moral alta, después de conseguir una victoria histórica ante la selección costarricense en la primera fecha, con un contundente 7-0. El partido se juega en el Estadio Lusail, en la localidad del mismo nombre, con capacidad para 80.000 espectadores.

España vs Alemania (Image credit: N/A) Fecha: domingo, 27 de noviembre Hora de inicio: 20:00 (hora de Madrid) Estadio: Lusail Stadium (Lusiali) Emisión en directo: La 1 de TVE Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Por otro lado, el equipo de Hansi Flick no tiene margen de error si quiere estar en la siguiente ronda. La sorpresiva derrota ante los japoneses ha abierto un abismo al que se empieza a asomar uno de los conjuntos con más galones la historia de los Mundiales. Necesita sumar de tres puntos imperiosamente, y el encuentro ante España puede suponer el punto de inflexión que necesita Alemania, una escuadra acostumbrada a ganar y que, si hoy no suma, puede ir diciendo adiós a Qatar.

España vs Alemania: ¿dónde verlo?

Este Mundial está siendo ofrecida en abierto por televisión por la 1 de TVE, cadena que tiene las emisiones de los partidos más importantes del campeonato. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver por la 1 a partir de las 20:00.

Mediapro también tiene los derechos para la emisión de los 64 partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. De esta manera, podremos ver por 19,99 euros este evento deportivo tan especial suscribiéndonos a través de la página GolMundial.com. Asimismo, Movistar+ llegó a un acuerdo con Mediapro para poder retransmitir en su plataforma todo el Mundial. Así, los usuarios que cuenten con los paquetes "LaLiga" y "Todo el Fútbol" podrán disfrutar también de la competición.

Recuerda que si no puedes esperar hasta la hora del partido de La Roja y necesitas un aperitivo de fútbol antes de la batalla de esta noche, puedes ver el Croacia - Canadá a las 17:00 en Gol Mundial.

(Image credit: RFEF)

Cómo ver el España vs Alemania en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal de la antena / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En España se pueden ver los partidos del Mundial por internet, accediendo a la web de RTVE (opens in new tab). Desde esta página puedes ver la emisión en directo de todos los canales de Televisión Española y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan por la 1.

Cómo ver España vs Alemania desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.