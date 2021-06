España - Polonia: dónde ver a La Roja en su segundo partido de la Eurocopa

(Crédito de imagen: David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images & Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Los resultados de ambas selecciones en sus primeros partidos han hecho del Grupo E sea más inesperado de lo que parecía en un principio, así que tendremos que esperar hasta el final para saber quién tiene la última palabra. Lee nuestra guía sobre dónde ver el España - Polonia y cómo ver la Euro2020 estés donde estés.

España - Polonia Euro2020 Fecha: sábado 19 de junio Hora: 21:00 hora española Estadio: Estadio La Cartuja, Sevilla, España Emisión en directo: Tele5, Mitele Míralo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Nuestra selección se mantuvo dominante contra Suecia el pasado lunes, con un fantástico 86% de posesión. Sin embargo, tuvimos que conformarnos con un empate después de que fuera imposible romper la línea de fondo de nuestro oponente.

Enrique tiene ahora una gran dilema: mantener o no a Morata delante, ya que el delantero ha desperdiciado una serie de grandes oportunidades contra Suecia y parece poco confiado.

Los problemas de Polonia parecen venir de antes, ya que los de Paulo Sousa se vinieron abajo en el 2-1 contra Eslovaquia de la fase de grupos. La defensa polaca estuvo lenta en su primer partido, pero lo más sorprendente fue el poco ímpetu que mostró el gran goleador Robert Lewandoski. La selección polaca tuvo ocasiones de gol, con 10 disparos a puerta, pero su falta de precisión (sobre todo la de la estrella del Bayern de Munich) amenaza con costarles la Eurocopa.

Sigue leyendo para saber cómo ver el partido de España - Polonia gratis esta noche.

(Image credit: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

España - Polonia: ¿dónde verlo?

Esta Eurocopa está siendo ofrecida en abierto por televisión por el grupo Mediaset, y la emisiones de los partidos más importantes se reparten entre Cuatro y Telecinco. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver en Telecinco a partir de las 21:00h.

Cómo ver el España - Polonia en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En España se pueden ver los partidos de la Eurocopa por internet, accediendo a las webs de Cuatro y Telecinco. Desde estas páginas puedes ver las emisiones en directo de ambos canales y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan en esas cadenas. También tienes la opción de usar la plataforma Mitele.

¿Qué es Mitele?

Mitele es una plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España. Desde aquí se pueden ver contenidos de Cuatro, Telecinco, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Con ella puedes acceder a su programación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones para smart Tvs, Android o iOS.

Cómo ver España - Polonia desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.