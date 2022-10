Es posible que al final no haya un OnePlus 11 Pro

Según se mire, el próximo tope de gama de OnePlus podría no ser un OnePlus 11, o no ser un OnePlus 11 Pro, al menos según lo que ha dicho un destacado filtrador.

Max Jambor, que no es que acierte siempre pero tiene un historial razonable, ha afirmado en Twitter que el próximo buque insignia de OnePlus se llamará OnePlus 11, a secas, y que no veremos un OnePlus 11 Pro.

Sin embargo, si esperabas un móvil de esta marca con unas especificaciones de nivel Pro, no tienes que preocuparte, ya que, al menos según Jambor, el OnePlus 11 será aparentemente el OnePlus 11 Pro en todo menos en el nombre.

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11.October 17, 2022 See more

Lo cierto es que, si este rumor se confirma, es verdad que no habrá un teléfono llamado OnePlus 11 Pro, pero tampoco habrá un teléfono con las especificaciones que esperaríamos de un OnePlus 11 estándar.

En un tweet posterior (opens in new tab), Jambor ha afirmado que el OnePlus 11 aterrizará en el primer trimestre de 2023 (es decir, en algún momento entre enero y marzo del próximo año), y ha sugerido que no sabe lo que está planeado más allá de eso, por lo que no es imposible que un OnePlus 11 con especificaciones estándar llegue más tarde... aunque tendrá que venir con otro nombre.

Es una estrategia de nombres confusa... pero la de este año tampoco es que haya sido clara

Si OnePlus deja de usar el nombre Pro en 2023, corre el riesgo de confundir a los compradores, que podrían asumir que el OnePlus 11 no es tan Pro como querrían. Pero también es un cambio que tiene cierto sentido, dado que este año OnePlus lanzó un OnePlus 10 Pro, sin un OnePlus 10 estándar acompañándole.

Eso ya era confuso, ya que es normal suponer que el 10 Pro era la versión Pro del OnePlus 10... pero ese teléfono nunca existió.

Este problema tiene raíz en el hecho de que anteriormente OnePlus lanzaba tanto modelos estándar como Pro, y entonces los nombres tenían sentido, pero con el cambio a un solo modelo insignia, las cosas se han vuelto confusas.

Por lo tanto, este cambio de nombre de que no haya un Pro en 2023, en caso de confirmarse, si bien soluciona un lío, crea otro. En cualquier caso, sea cual sea el nombre de este próximo teléfono, estamos seguros de que merecerá la pena, ya que por lo que es habitual con el buque insignia de OnePlus, esperamos que se convierta en uno de los mejores móviles del mercado.