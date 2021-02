Epic Games resuelve la demanda de Fortnite y es posible que tengas derecho a V-Bucks

Epic Games compensará con 1,000 V-Bucks a los jugadores de Fortnite: Save the World que compraron 'loot boxes' de artículos aleatorios, cuando estaban disponibles, como una forma de resolver una demanda colectiva contra la compañía.

La demanda surge de las acusaciones de que Epic Games habría violado las leyes estatales de protección al consumidor y tergiversó el valor de los artículos disponibles tanto en Fortnite como en Rocket League.

Los V-Bucks son la moneda del juego de Fortnite, que se usa para comprar una variedad de artículos como máscaras de personajes, emoticonos y otras modificaciones estéticas, incluidas las cajas de botín mencionadas anteriormente. Estas cajas de elementos aleatorios se denominaron "V-Buck Llamas" y se reemplazaron en 2019 con "X-Ray Llamas", que permitieron a los jugadores ver lo que podría haber dentro de la caja antes de comprar.

Los acuerdos también se extienden a los jugadores de Rocket League que compraron 'loot boxes' antes de que se eliminaran gradualmente en 2019. En este caso, los jugadores de Rocket League recibirán 1,000 créditos como compensación.

Los mejores juegos para PC de 2021: títulos imprescindibles que no querrás perderte

¿Cómo reclamo mis V-Bucks?

(Image credit: Epic Games)

Si has jugado a Fortnite: Save the World o Rocket League durante el período en el que los elementos de las cajas de botín estaban disponibles, y compraste algunas, entonces puedes ser apto para recibir V-Bucks o Credits de Epic.

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de Fortnite, Epic dijo que los jugadores no tienen que realizar ninguna acción para reclamar estos V-Bucks gratuitos. Si son aptos, los jugadores verán las monedas ingresadas en sus cuentas automáticamente durante los próximos días. Así que vigila tu cuenta.

Pan y circo

(Image credit: Epic Games)

Si bien se suponía que el acuerdo con los jugadores de Fortnite: Save the World se limitaría a los EE. UU., Epic ha dicho que implementará los V-Bucks en las cuentas de Fortnite: Save the World a nivel mundial. 1,000 V-Bucks es una cantidad equivalente a unos $ 10, y el cambio no se escala en relación con cuánto podría haber gastado un jugador en las cajas de botín de Save the World.

La decisión se tomó para ayudar a resolver una demanda contra las prácticas de las 'loot boxes' de Epic. Aprobada por el Tribunal Superior de Carolina del Norte, la demanda presiona a Epic Games para que reembolse a los jugadores que compraron V-Buck Llamas antes de que la compañía hiciera el cambio a las alternativas más transparentes de X-Ray.

Si no lo sabes, una caja de botín de artículos aleatorios es justo lo que pone en la etiqueta. Por lo general, los jugadores pueden pagar dinero real por una o varias cajas de botín. Los elementos del interior son aleatorios hasta que se abren, lo que significa que los jugadores no sabrán lo que van a recibir hasta que se haya comprado la caja. Los artículos más raros suelen ser mucho más difíciles de conseguir, a menudo provocando compras repetidas hasta que se haya conseguido el botín deseado.

El concepto de 'loot box' de elementos aleatorios ha sido muy criticado en juegos como FIFA, Overwatch, Star Wars Battlefront 2 y más. La regulación de las cajas de botín ha sido un debate continuo durante años, y los elementos en sí mismos se han vinculado para permitir que los menores desarrollen adicción al juego.

Las leyes relativas a la inclusión de cajas de botín en los juegos varían en todo el mundo. Están prohibidos en países como Bélgica y Holanda. Los legisladores del Reino Unido también han pedido que la práctica esté fuertemente regulada.

Más que nada, los folletos V-Bucks y Credits parecen ser un control de daños por parte de Epic. Para ellos, era una forma de resolver la demanda colectiva sin perder recursos sustanciales.