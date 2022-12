El tráiler de Indiana Jones 5 ya está disponible y vuelve a los orígenes de la saga

El primer tráiler de Indiana Jones 5 ha aparecido en Internet y, afortunadamente, parece un regreso a las raíces icónicas de la saga, lo cual se agradece.

Publicado el 1 de diciembre tras su presentación en la Comic-Con de Brasil, el teaser de la película sugiere que se inclina más por las aventuras clásicas de Indy que por la denostada El Reino de la Calavera de Cristal. La impresionante tecnología de envejecimiento utilizada para hacer que el legendario arqueólogo interpretado por Harrison Ford vuelva a parecer un hombre joven dará que hablar.

Echa un vistazo al primer tráiler de la película, cuyo título completo es Indiana Jones y el Dial del Destino:

¿Estás emocionado ya? Deberías. Indiana Jones 5 tiene el aspecto y el estilo de la franquicia cinematográfica de los 80, la favorita de los fans, y sin duda ha despertado nuestro interés por la próxima película.

¿Qué tiene de especial? En primer lugar, la tecnología de envejecimiento que hemos mencionado antes.

Los intentos de Disney y Lucasfilm de recrear personajes icónicos en otras franquicias, como Star Wars, han sido... apurados, por no decir otra cosa. En Rogue One, tenemos versiones rejuvencidas de la princesa Leia y del Gran Moff Tarkin, que anteriormente (y de forma icónica) fueron interpretados por Carrie Fisher y Peter Cushing. Mientras tanto, en la segunda temporada de The Mandalorian y en El Libro de Boba Fett, una versión más joven del Luke Skywalker de Mark Hamill también formó parte del reparto.

Sin embargo, los resultados finales parecen ligeramente plásticos y poco naturales, y eso antes de entrar en el debate sobre si fue respetuoso por parte de Disney/Lucasfilm recrear los parecidos de Fisher y Cushing en Rogue One. Cushing murió en el 1994, mientras que Fisher falleció apenas dos semanas después del estreno de Rogue One.

Sin embargo, está claro que la tecnología de envejecimiento de Disney y Lucasfilm ha avanzado mucho en poco tiempo. Como parte de la trama de Indiana Jones 5, veremos a un Harrison Ford envejecido interpretando a una versión más joven de Indy en una o dos escenas retrospectivas, y los resultados son absolutamente notables. Echa un vistazo a la impresionante imagen de abajo:

Harrison Ford ha sido rejuvenecido para una secuencia retrospectiva de Indiana Jones 5. (Image credit: Lucasfilm)

Es asombroso, ¿verdad? Desde el pelo alborotado de Indy y los rasgos faciales de Ford, hasta la forma en que la luz incide en su cara e incluso el minucioso detalle de su barba incipiente, los resultados son magníficos. Ford tiene 80 años pero, a juzgar por esta tecnología, no parece tener más de 41, la edad que tenía cuando se rodó En Busca del Arca Perdida (1981).

Y esta hazaña ayuda a Indiana Jones 5 a reproducir las tres primeras entregas de la serie cinematográfica y a hacerla avanzar al mismo tiempo. Gracias a las secuencias retrospectivas, veremos a Indy en su mejor momento por última vez, mientras intenta frustrar otro complot de conquista del mundo por parte de los molestos alemanes en la década de 1940. Eso significa un montón de secuencias de acción de alto octanaje, como la emocionante escaramuza del tren que aparece en el teaser.

Hay muchos otros guiños a las raíces de la serie de películas. John Rhys-Davies hace una aparición como Sallah, el compañero egipcio de Indy, hay muchas profanaciones de tumbas (lo sentimos, Lara Croft) en las que participan Indy y su nieta Helena (interpretada por Phoebe Waller-Bridge), y frenéticas persecuciones en coche, una de ellas incluso con Indiana Jones montando a caballo por un túnel de metro.

Añádase una ligera adaptación del tema musical inmediatamente reconocible, un divertido regreso al duelo de pistola vs espada de la película original, y un montón de planos de Indy usando su látigo y llevando su legendario sombrero de fieltro, y ¿qué puede no gustarte?

En cuanto al tráiler, en esta ocasión no aparece Shia Leboeuf, lo que significa que podemos saltarnos por completo los acontecimientos de la controvertida El Reino de la Calavera de Cristal del 2008. Mientras tanto, la Helena de Waller-Bridge parece ser la sucesora de Indy, si es que la franquicia continúa después de la última aparición de Ford.

Independientemente de que la serie Indiana Jones continúe sin Ford, El Dial del Destino se perfila como un regreso a las raíces de la querida franquicia de acción y aventuras. No sé vosotros, pero nosotros no podríamos estar más contentos con ese rumbo.

Indiana Jones y el Dial del Destino está protagonizada por Ford, Waller-Bridge, Rhys-Davies, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Toby Jones y Boyd Holbrook, entre otros. James Mangold (Logan, En La Cuerda Floja) dirige la película, que llegará a los cines el 30 de junio del 2023.